Найем обратился к команде Зеленского из-за отмены национализации ПриватБанка

Народный депутат Мустафа Найем предложил команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского записать влог на тему отмены судом первой инстанции национализации ПриватБанка.

Отдельное внимание он обратил на бывшего министра финансов Александра Данилюка, который лично подписывал бумаги о национализации финансового учреждения, свидетельствует публикация Найема в Facebook.

"Сейчас очень был бы уместен яркий и динамичный влог из штаба Владимира Зеленского с обязательным участием антикоррупционеров и советников всех сортов, включая бывшего министра финансов Украины Александра Данилюка, лично подписывавшего бумаги о национализации ПриватБанка", – отметил нардеп.

"И это не ирония. Это правда было бы красиво и смело. За этот банк мы все с вами заплатили 150 млрд гривен", – добавил Найем.

ПриватБанк

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Коломойскому, Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

СМИ со ссылкой на источники сообщали, что 18 апреля в Окружном админсуде Киева под председательством его главы, судьи Павла Вовка, огласят решение, согласно которому национализация ПриватБанка будет признана незаконной.

При этом экс-владелец финучреждения Игорь Коломойский рассчитывает получить моральную и материальную компенсации за национализацию ПриватБанка.

