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30 сентября • обновлено в 19:02
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НАБУ работает в интересах власти и приближенных бизнесменов - Олещук

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Правоохранительные и антикоррупционные органы в Украине работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных бизнесменов.

Об этом написал политолог Петр Олещук в своем блоге на ЛигаБизнесИнформ. По его словам, в отстаивании интересов власти, правоохранительные органы демонстрируют чрезвычайную оперативность. И в качестве примера приводит ситуацию с ПриватБанком и делом о формуле "Роттердам +".

"По инициативе НАБУ, юристов, защищающих интересы государственного банка, заставляют "раскрыть карты" относительно обоснования их позиции... В общем очень специфичная ситуация - госорган (НАБУ) действует против госбанков ПриватБанк в пользу бизнесмена", - написал Олещук.

Аналогичная ситуация, по мнению политолога, и с расследованием формулы "Роттердам+".

"Общеизвестно, что Коломойский был очень "обиженный" на авторов т.н. формулы "Роттердам+", которая существенно влияла на доходность его ферросплавного бизнеса. И вот – уже 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили шести лицам, "причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам+", о подозрении в совершении действий, "в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн убытков".

Правда, потом все оказалось не совсем так, как в первоначальной версии. В частности, в последствии НАБУ уже сообщило, что к самой "формуле Роттердам+" они претензий не имеют, считают ее вполне рыночной и оправданной, а есть вопросы только к обоснованности включения "стоимости доставки" угля... Вероятно, и эту претензию снимут - ибо все понимают, что уголь в ТЭС надо довезти. Но в любом случае, здесь уже "эффективность" и скорость следственных действий не может не бросаться в глаза", - написал Олещук.

Такие примеры он считает свидетельством того, что в Украине правоохранительные органы работают, прежде всего, на защиту интересов отдельных, близких к власти бизнесменов.

"Украинская власть сама себя таким образом позиционирует - правоохранительные и антикоррупционные органы работают не столько по закону, сколько по требованию властей и приближенных к ней бизнесменов", - отметил Полищук.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что в бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как к базовому ориентиру для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+".

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк считает, что Коломойский за период действия прозрачного ценообразования на электроэнергию потерял значительную часть прибыли от энергоемких ферросплавных предприятий, поэтому теперь мстит тем, кто ввел в действие формулу "Роттердам+".

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Самко Анна
Самко Анна
Это уже не для кого не секрет, что НАБУ выполняет политические заказы власти. Сначала отмазывал окружение Порошенко, а теперь и к новому гаранту добрался, пригибается Сытник максимально, что бы сохранить должность
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Скляр Вікторія
Скляр Вікторія
Самко Анна, ну так не зря же Шабунин возил Сытника на смотрины к Зеленскому, пока тот еще только был кандидатом в президенты
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Чан Джеки
Чан Джеки
пока ниуничтожим олигархию движение вперед ето сказки зеленского.
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руденко евгений
руденко евгений
сколько политологов? Откуда зарплаты?
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