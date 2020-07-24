На Закарпатской таможне странным образом пропала часть контрабанды - СМИ

На Закарпатской таможни задержали партию контрабандной электроники, которую пытались провезти через украинско-словацкую границу. Сначала партию гаджетов оценили в 100 млн грн, но потом часть товара на 7 млн грн просто исчезла при странных обстоятельствах.

Об этом сообщает издание "Высокий Замок" со ссылкой на свои источники в Закарпатской таможне ГФС.

"Странные вещи творятся с задержанной еще в начале июня на украинско-словацкой границе партией электроники. Напомним, что, по официальной информации пресс-службы СБУ, под видом автозапчастей в Украину пытались ввезти брендовые гаджеты на сумму более 100 млн гривен. Сейчас же стоимость задержанного товара начинает резко снижаться. Более того! Его пытались похитить и всячески скрывают от внимания прессы", – утверждает издание.

По словам собеседника издания, упомянутую партию контрабандных гаджетов неизвестные пытались похитить, повредив стену таможенного склада на окраине Ужгорода. Однако, вовремя сработала сигнализация и злоумышленники скрылись.

Партия контрабанды на Закарпатской таможне СБУ

"После этого мы попытались получить разрешение на посещение этих складов, чтобы воочию убедиться, что техника там же есть. Однако, начальник Закарпатской таможни Гостаможслужбы Александр Богаш нам в этом отказал, мол, без согласия следователя по делу журналистов туда впустить нельзя", – сказано в материале.

Изданию удалось выяснить, что в Закарпатской таможне и ГФС уже фигурирует информация о стоимости товара не на 100 млн грн, а в 93 миллиона. Отмечается, что 7 млн просто исчезли при невыясненных обстоятельствах.

"Чтобы узнать, откуда взялось такое расхождение в миллионах, ездим в следственное управление ГУ ГФС в Закарпатской области. Уже на пороге получаем словесный нагоняй от куратора этого подразделения Игоря Вербицкого за то, что осмелились посетить его "режимный объект". Мол, кто вы такие, чтобы к нам сюда приходить, расспрашивать и сомневаться в нашей добросовестности? Господин Игорь, находясь на работе без защитной маски, заметно нервничал, кричал во время разговора, рассказывая, что таможенный склад – не проходной двор, чтобы он туда запускал кого угодно. Об изменении таможенной стоимости фискальный чиновник сказал, что стоимость задержанного товара составила 93 миллиона с самого начала. А 100 млн, по его словам, придумали журналисты, округлив сумму для сенсации", – поясняет издание.

Партия контрабанды на Закарпатской таможне СБУ

Однако, отмечается в тексте, сначала информацию о задержанной партии техники на 100 млн обнародовала именно СБУ.

В частности, Вербицкий отказал журналистам в визите на таможенный склад, апеллируя тем, что это очень длинная бюрократическая процедура и он ее не будет организовывать.

Однако следователь ГУ ГФС в этом деле Тарас Вербицкий подтвердил в комментарии, что попытка проникновения на склад таки была.

"Следователь подтвердил нашу информацию о том, что на таможенном складе действительно была попытка проникновения, и, что только вчера на партию электроники, о которой идет речь, суд наложил арест. Спрашиваем, почему так долго не накладывали арест, для этого понадобилось несколько недель? Оказывается, все это время задержанное описывали и считали. считали таможенники, прокуроры и ГФС. Так считали, что господин Тарас сих пор не знает, сколько штук товара там осталось и какова его точная стоимость. А в СБУ, мол, сказали на глаз, поверхностно", – сообщается в материале.

Партия контрабанды на Закарпатской таможне СБУ

В частности следователь не смог назвать владельца контрабандного товара.

"Говорит, задержали водителя, а он за груз ответственности не несет. То есть, арестована партия элитных смартфонов и ноутбуков – ничейная и, теоретически, должна быть реализована в пользу государства. Правда, учитывая, какие удивительные вещи происходят вокруг этих гаджетов, об их дальнейшей судьбу можно только догадываться", – резюмирует издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июня под Одессой задержали крупную партию контрабандных сигарет. Правоохранители раскрыли схему, к реализации которой может быть причастен вновь заместитель начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины Денис Пудрик.