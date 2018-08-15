На 1,5 млн гривен: "Нафтогаз" закупит сотрудникам одни из самых дорогих планшетов

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" объявила тендер на покупку 35 планшетных компьютеров марки Apple iPad Pro с ожидаемой стоимостью 1,432 млн гривен.

Как свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, конечный срок подачи предложений - 30 августа, аукцион запланирован на 31 августа, передают "Українські новини".

Согласно тендерной документации, планшеты должны быть цвета Space Gray. Отметим, что цена на такой гаджет в Украине стартует от 17 тыс. грн.

Планшет имеет диагональ 10,5 дюймов, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, имеет сканер отпечатка пальца. Оперативная память устройства - 4 ГБ, емкость батареи - 30,4 Вт*ч. Гарантийный срок на планшеты составляет 1 год.

Срок поставки - до 31 декабря текущего года.

iPad Pro

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Министерство юстиции Украины попало в скандал после закупки почти полсотни квартир в новостройке для своих сотрудников. Цены на жилье были существенно завышены.