МВФ выступил против налоговой амнистии в Украине

Международный валютный фонд выступает против проведения в Украине налоговой амнистии.

"МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, так как опыт других стран демонстрирует, что далеко не везде это сработало", - приводит слова министра финансов Александра Данилюка "Интерфакс-Украина".

По его словам, прежде, чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации. "Показать МВФ, а главное – всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить", - отметил министр.

Данилюк рассказал, что ведомство рассматривает инициативу относительно внесения законопроекта о "нулевой декларации" и косвенных методах в пакете с BEPS, однако подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

"Другое дело - разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с Нацбанком и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона", – рассказал он.

Как писал "Обозреватель", недавно президент Украины Петр Порошенко предложил провести в государстве налоговую амнистию и разработать законопроект о "нулевой" декларации.