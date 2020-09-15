МВФ поставил на паузу переговоры с Украиной, – Марченко

Миссия Международного валютного фонда сделала паузу в визитах в Украину. Эсперты Фонда начали изучать вопрос антикоррупционных органов, дела вокруг Суркисов и ПриватБанка, использования с COVID-фонда и тому подобное.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью ЭП.

"Если говорить о структурных маяках, то они почти выполнены. Миссия должна была приехать в августе, по разным причинам они сделали паузу, хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация в Украине", – объясняет министр.

Марченко 8 сентября общался с представителями МВФ, где обсуждал проект госбюджета на 2021 год. По его словам, утверждение бюджета не является условием Фонда.

Отдельно он назвал приоритетные события в Украине, за которыми следит МВФ.

"Вопросы, которые их (МВФ. – Ред.) интересуют, в порядке приоритетности. №1 – ситуация вокруг ПриватБанка и Суркисов. №2 – ситуация с ограничением зарплат для членов наблюдательных советов и правления. №3 – зарегистрированные в Раде законопроекты, которые порочат систему корпоративного управления. Они переживают, особенно в отношении этой агонии против иностранцев. №4 – САП и НАБУ. Ситуацию с антикоррупционными органами надо срочно решать. Были также вопросы по фонду", – пояснил Марченко.

Напомним, 2 сентября Суркисы выиграли суд против ПриватБанка. 7 сентября в Верховную Раду внесли законопроект, который может заблокировать принудительное взыскание с ПриватБанка 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 августа в МВФ напомнили Украине условия нового транша, но так и не определили даты.

10 сентября представитель МВФ Джерри Райс не смог назвать дату миссии Фонда в Украине для транша stand by. Он заявил, что дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся