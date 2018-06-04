"Многие были бы счастливы": министр финансов рассказал, будет ли идти в отставку

Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не писал и не собирается писать заявление об отставке.

"Я никогда такого не говорил и даже на Кабмине, когда у нас был разговор с премьером, я сказал: "Подавайте меня в отставку если не поддерживаете меня. Сам я заявление писать не буду", – сообщил он в интервью "Экономической правде".

По словам Данилюка, многие были бы счастливы, если бы он ушел в отставку. В то же время он отметил, что в списке лиц, заинтересованных в его отставке, нет премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Думаю, что он на самом деле меньше всех заинтересован в этом. Но заинтересованных, действительно, много. Они есть в каждой сфере, которую мы расчистили от коррупции, от влияния собственных интересов", – резюмировал министр финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

Позже стало известно, что Верховная Рада может уволить Данилюка уже на этой неделе. Проект представления об увольнении министра финансов на закрытой части заседания Кабмина якобы внес Гройсман.