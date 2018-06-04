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"Многие были бы счастливы": министр финансов рассказал, будет ли идти в отставку

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Министр финансов Александр Данилюк заявил, что не писал и не собирается писать заявление об отставке.

"Я никогда такого не говорил и даже на Кабмине, когда у нас был разговор с премьером, я сказал: "Подавайте меня в отставку если не поддерживаете меня. Сам я заявление писать не буду", – сообщил он в интервью "Экономической правде".

По словам Данилюка, многие были бы счастливы, если бы он ушел в отставку. В то же время он отметил, что в списке лиц, заинтересованных в его отставке, нет премьер-министра Владимира Гройсмана.

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"Думаю, что он на самом деле меньше всех заинтересован в этом. Но заинтересованных, действительно, много. Они есть в каждой сфере, которую мы расчистили от коррупции, от влияния собственных интересов", – резюмировал министр финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

Позже стало известно, что Верховная Рада может уволить Данилюка уже на этой неделе. Проект представления об увольнении министра финансов на закрытой части заседания Кабмина якобы внес Гройсман.

Персоны
Александр ДанилюкВладимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Министерство финансов
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