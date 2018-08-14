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МирСпорт

Миру грозит крах: легендарный финансист озвучил тревожный прогноз

41.3тЧитать новость на украинском

Лорд Джейкоб Ротшильд обратился к инвесторам своего фонда RIT Capital Partners с традиционным посланием, в котором затронул не только состояние финансовой системы, но и проблемы миропорядка.

По его словам, мир никогда больше не будет прежним, а глобальная экономическая и социально-политическая модель, сложившаяся по итогам Второй мировой войны, близка к своему разрушению, говорится в отчете инвестиционного фонда.

Как и многие другие эксперты, Ротшильд обратил внимание на окончание периода низких процентных ставок в главном финансовом центре мира - США. Именно это, по его мнению, в ближайшее время изменит экономический ландшафт во всем мире.

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Джейкоб Ротшильд

"Раздача" долларов закончилась?

"Годы низких процентных ставок и политики количественного смягчения, надувшие капитализацию фондовых рынков, подходят к концу", - пишет финансист.

Отмечается, что о "непредсказуемых последствиях" денежной накачки крупнейших центробанков мира Ротшильд заявлял еще несколько лет назад, называя ее "крупнейшим монетарным экспериментом в истории".

По его словам, теперь маятник движется в обратном направлении, и США, раздававшие свои доллары направо и налево, намереваются собрать назад все это "несметное богатство". И первой жертвой станут развивающиеся страны, изрядно "подразвившиеся" на этой беспрецедентной долларовой раздаче.

Финансист также видит проблемы в зоне евро с ее потенциально разрушительными уровнями долга в отдельных странах, тогда как вероятность торговой войны усиливает напряженность и давит фондовые рынки.

Угроза мировому порядку

Ротшильд отмечает, что финансовый кризис, поглощающий развивающиеся страны, накладывается на застарелые геополитические проблемы, что в любой момент может пустить вразнос все нынешнее мироустройство.

ritcap.com

"Мы по-прежнему обеспокоены геополитическими проблемами, в том числе Brexit, ситуацией в Северной Корее и на Ближнем Востоке, в то время, как популизм распространяется по всему миру. Решение этих проблем, в эту непредсказуемую эпоху, безусловно, будет трудной задачей. После терактов 9/11 (теракты в США 9 сентября 2001 года - ред.) и финансового кризиса 2008, весь мир работал над общим подходом к решению проблемы. Сегодня сотрудничать намного труднее. Эта ситуация ставит под угрозу послевоенный экономический порядок и безопасность", - пишет в своем обращении Ротшильд.

При этом представитель легендарной династии банкиров отметил высокий потенциал Китая и новых технологий для развития мировой экономики. "В сложившейся ситуации наша политика заключается в том, чтобы поддерживать ограниченный доступ к котировкам акций и вступать в новые обязательства с большой осторожностью. Несомненно, мы не исключаем возможности отбора акций и поиска талантливых инвестиционных менеджеров со специальными навыками. В этом контексте мы осознаем экономический потенциал в Азии, особенно Китая, а также ценим достижения в области инноваций и технологий", - подытожил Ротшильд.

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Судьба России

Российское издание "Ридус" оценило перспективы России на фоне такого прогноза. И они достаточно тревожные - последний обвал курса рубля продемонстрировал, что РФ и рубль более не могут оставаться в стороне от общей девальвационной тенденции, когда США, подобно огромному пылесосу, высасывают доллары из всего мира.

Отмечается, что единственным российским преимуществом, по отношению к Турции или ЮАР, которые пережили девальвацию национальных валют, оставались высокие нефтяные цены, препятствовавшие чрезмерному ослаблению рубля. Однако последние события показали, что сдерживающая сила этого фактора практически иссякла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миру предрекли глобальный кризис из-за турецкой лиры. В этой ситуации Россия все больше начинает походить на Турцию, где продолжается снижение процентных ставок, что и подтолкнуло почти к 30-процентной девальвации национальной валюты.

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Nesterenko Yuriy
Nesterenko Yuriy
Баксы на рубли уже поменяли? или только на Обозревателе будете писать: кырдык вашей омерике :) а баксы в банку и под кровать. непатриотично!
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Моня
Моня
Время когда "США являются локомотивом цивилизации" постепенно уходит. Они уже сейчас уступили пальму экономического первенства Китаю и с каждым годом всё больше и больше отстают. Уже сейчас Китай стал мощным технологически развитым государством и теперь для того, чтобы сравняться по уровню потребления стой же Японией ему осталось максимум лет 20-25. Нравится нам это или нет, но Китай уже теперь становится экономическим и финансовым гегемоном в мире и он уже сейчас делает всё для того, чтобы его национальная валюта стала доминирующей во всём мире. И можно не сомневаться в том, что в ближайшую четверть века он этого достигнет и доллар утратит свои сегодняшнее положение. Сейчас пиндосам это неприятно сознавать и они делают всё возможное, чтобы замедлить этот процесс. Для этого они пускаются в различные политические авантюры в виде террактов 11 сентября, интервенции в Ирак , Ливию и Афганистан, "цветные революции" и т.д. Особенно они боятся усиления России, которая в случае союза с Китаем сможет легко лишить Пиндосию её сегодняшнего статуса. Именно поэтому пиндосовский госдеп прибегает к подлой и безнравственной тактике разжигания конфликтов по всему миру, с целью вовлечь туда Россию с Китаем и как можно сильнее ослабить их. Насколько удачной окажется эта тактика покажет время, но тенденция заката стран западного мира уже становится очевидной.
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Vodolazskaya Marina
Vodolazskaya Marina
Моня, помечтай - это не вредно. Сколько таких кликуш уже было, которые предвещали закат западного мира, только что плохого миру принесла западная цивилизация - сформулируй членораздельно. И заодно объясни, какие ценности может дать миру Россия? И это что, Запад поставляет оружие боевикам на Донбассе и это он направляет туда своих добровольцев воевать с Украиной? А Грузия, а Сирия - это тоже дело рук Запада? И Чечня то же его козни? Упаси боже мир от таких ценностей.
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Гость
Гость
Andriyuk Vlad, а как же G20 & )))))селюк тупой, очень тупой )))))
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Гость
Гость
это все фигня, что скажет " известный финансист Слава Рабинович" )))) ?
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