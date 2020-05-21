Мировые цены на нефть рванули вверх

В четверг цены на нефть Brent и WTI на мировых рынках рванули вверх от уровней, на которых закрепились в последние несколько суток.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июльские контракты на сорт Brent с утра торгуются на уровне 36,2 доллара за баррель, на пике они достигали 36,66 доллара. Это максимум с 10 марта.

Цена на нефть Brent Скриншот

Цена на сорт WTI поднялась до 34,16 доллара за баррель, на максимуме было 34,36 доллара. В последний раз техасская нефть стоила больше также 10 марта.

Цена на нефть WTI Скриншот

С начала мая, когда вступила в силу сделка об ограничении добычи в формате ОПЕК+, цены выросли более чем на треть.

По данным Reuters, цены на нефть растут в четверг, поскольку неожиданное сокращение запасов в США на прошлой неделе и снижение производства крупнейшими добывающими странами ослабили опасения по поводу избытка предложения.

Вместе с тем опасения о глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, ограничивают рост нефтяных котировок.

Brent растет вторую сессию подряд, а подъем котировок WTI продолжается уже шестой день торгов кряду.

Запасы нефти в США снизились на 5 миллионов баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая, хотя опрошенные аналитики ожидали роста на 1,2 миллиона баррелей. Тем временем запасы на терминале в Кушинге упали на 5,6 миллиона баррелей.

Поддержку ценам также оказывают данные об отгрузках нефти, указывающие на то, что страны ОПЕК+ соблюдают договоренности о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

"Если не будет сюрпризов в плане второй или третьей волны вирусной атаки, а ключевые члены ОПЕК+, в частности Саудовская Аравия, углубят сокращения, мы ожидаем, что постепенное восстановление продолжится во втором полугодии", – сказал Виктор Шам из IHS Markit.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая мировые цены на нефть впервые за долгое время преодолели отметку в $36 за баррель. Стоимость марки Brent с поставкой в июле в среду, 20 мая, поднялась до $36,05.

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