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13 декабря • обновлено в 10:00
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Мировая нефть взлетела в цене из-за Трампа

1.1т
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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 13 декабря, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 64,62 доллара за баррель, что на 1,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 1,2% – до 59,48 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

Новости
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При этом цена российской нефти Urals поднялась на 1,1% до 58,00 доллара за баррель.

Цена нефти Urals выросла

Цена нефти Urals выросла

Maanimo

Стоимость сырья подскочила на растущем оптимизме по сделке США-КНР, передает "Интерфакс".

В частности, американский лидер Дональд Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около 160 млрд долларов.

По данным СМИ, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в эту пятницу.

"Предстоящая торговая сделка, вероятно, ограничит ослабление спроса, однако, этого, возможно, будет недостаточно, чтобы нивелировать избыточные поставки нефти на мировой рынок в начале 2020 года", – резюмировал аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

Стоимость сырья подскочила на растущем оптимизме по сделке США-КНР

Стоимость сырья подскочила на растущем оптимизме по сделке США-КНР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что грядущей зимой существуют риски дисбаланса рынка нефти.

"Конечно, события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, – это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные", – сообщил Новак.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Дональд Трамп
Место
Украина
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