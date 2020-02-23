Миллионную зарплату Коболева предложили привязать к "минималке"

Зарплаты руководителей государственных компаний в Украине необходимо привязать к размеру минимальной зарплаты.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV политический деятель, экс-премьер-министр Украины (2001-2002) Анатолий Кинах, комментируя миллионные заработки главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.
"Коболев – менеджер, взятый на работу соответственно контракту с государством. За счет некоторых решений Стокгольмского арбитража в пользу Украины в судебных исках к "Газпрому" и Российской Федерации, мы насчитываем там, что Украина должна получить от "Газпрома" около 2,9 млрд долларов. Решением наблюдательного совета выписывается премия менеджменту в миллионы долларов", – отметил Кинах.
По его словам, Коболев перечислил часть премии еще до того, как "Газпром" дал согласие перечислить эти миллиарды долларов на счет "Нафтогаза".
Бывший премьер призвал привязать зарплаты руководства госкомпаний к существующим в Украине социальным стандартам.
"Я бы брал за основу минимальную зарплату. Как это есть в развитых странах, коэффициент оплаты менеджера достаточно высокого уровня – это 8-10 минимальных зарплат. Порядка 40-45 тыс. грн в месяц – и этого достаточно", – считает политик.
"Это не только финансовый вопрос, есть и серьезный моральный фактор. Когда так называемые менеджеры получают ежемесячно миллионы гривен в условиях, когда средняя зарплата в Украине достигает 12-13 тыс. грн в месяц, это недопустимо", – добавил он.
Андрей Коболев
24tv.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев за 2018 год заработал 286,5 млн грн. Большая часть указанной суммы (261 млн грн) – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Всего топ-менеджмент "Нафтогаза" получил 29 млн долларов премии по контракту – 1% от уплаченных "Газпромом" 2,9 млрд долларов.
Ежемесячный оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" составляет 1,041 млн грн.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал решить вопрос с заоблачными зарплатами министров и других топ-менеджеров.
Андрей Коболев заявил, что самый простой способ уменьшить ему размер зарплаты и премии – вернуть обратно полученные от "Газпрома" миллиарды.
Кабинет министров попросил исполнительный совет "Нафтогаза" приостановить выплату миллионных премий топ-менеджменту за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
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