Миллионную зарплату Коболева предложили привязать к "минималке"

Зарплаты руководителей государственных компаний в Украине необходимо привязать к размеру минимальной зарплаты.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV политический деятель, экс-премьер-министр Украины (2001-2002) Анатолий Кинах, комментируя миллионные заработки главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева.

"Коболев – менеджер, взятый на работу соответственно контракту с государством. За счет некоторых решений Стокгольмского арбитража в пользу Украины в судебных исках к "Газпрому" и Российской Федерации, мы насчитываем там, что Украина должна получить от "Газпрома" около 2,9 млрд долларов. Решением наблюдательного совета выписывается премия менеджменту в миллионы долларов", – отметил Кинах.

По его словам, Коболев перечислил часть премии еще до того, как "Газпром" дал согласие перечислить эти миллиарды долларов на счет "Нафтогаза".

Бывший премьер призвал привязать зарплаты руководства госкомпаний к существующим в Украине социальным стандартам.

"Я бы брал за основу минимальную зарплату. Как это есть в развитых странах, коэффициент оплаты менеджера достаточно высокого уровня – это 8-10 минимальных зарплат. Порядка 40-45 тыс. грн в месяц – и этого достаточно", – считает политик.

"Это не только финансовый вопрос, есть и серьезный моральный фактор. Когда так называемые менеджеры получают ежемесячно миллионы гривен в условиях, когда средняя зарплата в Украине достигает 12-13 тыс. грн в месяц, это недопустимо", – добавил он.

Андрей Коболев 24tv.ua

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