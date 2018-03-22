Миллионам украинцев опять пересчитают пенсии: как и почему

Уже вскоре в Украине изменят правила расчета пенсий для "бедных". Коснется это тех, кто имеет большой стаж, но при этом мало зарабатывал. Так, правительство предлагает пересчитать размер их выплат таким образом, чтобы роль стажа при подсчете конечной суммы оказалась выше. Правда, как именно будут считать, чиновники еще не определились.

"Обозреватель" разобрался, зачем и для кого в Украине меняют пенсионные правила и кого это может коснуться.

"Стоимость" стажа в Украине пересмотрят, но не для всех

До принятия пенсионной реформы один отработанный год при подсчете пенсии оценивали в 1,35% от расчетного заработка. По новым правилам, которые действуют уже с этого года, один год оценивается уже в 1%. Такое нововведение привело к тому, что украинцы с низкими зарплатами, но большим стажем, не могут рассчитывать на высокие пенсии. Кроме того, при "осовременивании" пенсий 3 млн человек с полным стажем и маленькими зарплатами получили незначительные прибавки.

Новости Как получить высокую пенсию в Украине по новым правилам

В Министерстве социальной политики считают, что маленькие пенсии показали "реалии социально-экономической ситуации в СССР". Мол, колхозники, воспитатели детских садов, медицинские работники трудились не покладая рук, но мало зарабатывали. В результате сейчас они с большим стажем живут на маленькие пенсии. Правда, проблемы могут возникнуть и у тех украинцев, которые зарабатывают меньше средней зарплаты и выйдут на пенсии в ближайшие несколько лет.

Как считают пенсии

Для примера рассчитаем, на какую пенсию могут претендовать украинцы с зарплатой в 6 тыс. грн и 35 годами стажа по новой формуле. Стоит учитывать, что этот год считается "переходным". Вместо средней зарплаты по стране за три прошедших года в формуле считают среднюю зарплату за два прошедших года. Учитывая, что заработные платы растут каждый год, для украинцев такой расчет позволяет получить пенсии выше.

Таким образом, если 35 лет платить взносы с зарплаты 6 тыс., то в результате можно получить пенсию размером примерно менее 1600 гривен. Если же 35 лет получать минимальную зарплату, то можно рассчитывать только на минимальную пенсию.

Уже вскоре Министерство соцполитики пересчитает пенсии для украинцев с маленькими зарплатами, при этом действующую формулу менять не будут, пояснили "Обозревателю" в пресс-службе ведомства. Для "бедных" пенсионеров с большим стажем предлагают создать механизм компенсации, который повлияет на коэффициент заработка.

Ранее ряд парламентариев предлагал вернуть для украинцев с низкими зарплатами коэффициент оценки стажа в 1,35%. Также в экспертной среде звучали предложения за те отработанные года, когда с зарплаты снимался в среднем 37% ЕСВ, давать более высокий коэффициент. Есть еще несколько возможностей увеличить "роль" стажа.

Например, поднять размер надбавки за сверх нормированный стаж (сейчас это всего плюс 1% к пенсии за каждый "лишний" год) или установить более высокие гарантии минимального размера пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу. Окончательный вариант в министерстве до сих пор не утвердили. Также известно, что новый подход коснется как "старых" пенсионеров, так и тех, кто будет выходить на пенсию в будущем.

Кому еще повысят пенсии в Украине в 2018-м

Уже в апреле повышенные пенсии получат военные (в этом году они получат 50% от положенной прибавки), а уже летом в рамках индексации на 62 грн "разбогатеет" примерно один миллион украинцев. Также индексация пенсий, как говорится в принятом бюджете, ожидается и в декабре. Прибавка примерно в 62 грн может коснуться большинства украинских пенсионеров.

Так, согласно принятому бюджету, минимальную пенсию в июле этого года поднимут с 1373 до 1435 гривен, а в декабре – с 1435 до 1497 гривен. Декабрьское повышение коснется около 10 млн украинцев, подсчитали в Институте демографии, именно столько украинцев на данный момент получают пенсии ниже 1497 гривен.

Пенсии военным и другим силовикам будут пересчитывать на основе обновленных должностных окладов. И полиции, и военным, за последние несколько лет существенно повысили зарплаты. Теперь же, согласно действующему закону, должны пересчитать и пенсии на основе повышенных окладов.

Главное нововведение еще впереди

До конца этого года в Украине должны разработать проект обязательной накопительной системы. Это означает, что украинцы смогут получать сразу две пенсии – из солидарного и накопительного уровней. Правда, накопительный уровень в Украине пытаются запустить уже много лет. С одной стороны, такое решение позволило бы увеличить пенсии и подтолкнуть экономику (чтобы деньги в фонде не обесценились, их будут инвестировать). Но с другой стороны, при гиперинфляции сложно сохранить сбережения.

Согласно одному из вариантов накопительного пенсионного уровня, "копить" на пенсию должны будут украинцы не старше 35 лет, а размер взноса будет колебаться в пределах 2-7% от зарплаты. То есть общая налоговая нагрузка на заработную плату может увеличиться с 41,5% до 43,5%-48,5%. Окончательный вариант накопительного уровня все еще не разработан.

Повышение пенсий в результате реформы в октябре прошлого года обнажило существующие проблемы с низкими заработными платами. Новая формула расчета пенсий предполагает, что на размер пенсии в первую очередь влияет зарплата. В результате как минимум три миллиона действующих пенсионеров и еще миллионы украинцев с зарплатами ниже средней, будут на "заслуженном отдыхе" жить на близкую к минимальной пенсию. "Спасти" ситуацию может правительство. И зависимо от того, каким образом пересмотрят подход к расчету выплат, зависит благосостояние миллионов украинцев.