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"Масштабный грабеж страны": олигарху Фуксу достался государственный газ на миллиарды

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Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху Павлу Фуксу. В результате страна потеряла сотни миллиардов гривен.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист-расследователь Дмитрий Гнап. Так, "Надра Украины" вышла из состава учредителей ООО "Ист Юэроп Петролеум", в которой имела 33%. Ранее компания имела названия "Голден Деррик". Ее создал министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий.

Он контролировал 67% компании, остальное принадлежало государству для того, чтобы бесплатно получать месторождения, пишет журналист. После бегства Ставицкого его бизнес попал в руки Павла Фукса.

Павел Фукс

Павел Фукс

Новости
Украина лишилась доли в скандальной газовой компании Фукса

"Ставицкий бежал из страны, бросив дома 42 кг золота и $5 млн. Газовые недра он тоже не мог прихватить с собой. Они вернулись государству. Но... Через некоторое время "Голден Деррик" прибрал к рукам российский делец Фукс", – пишет Гнап.

Компанию переименовали в "Ист Юэроп Петролеум", в результате в руках Фукса оказалось три десятка газовых месторождений. Теперь же, фактически, государство подарило олигарху свою долю в газовом бизнесе.

Финансовые показатели компании не разглашаются. Однако, только в Полтавской области месторождения газа оцениваются в 8 млрд кубометров. По актуальной рыночной цене (данные УЭБ) такой объем газа оценивается в более 7 тлрн грн!

"Сколько мы все потеряли? Сотни миллионов долларов. Возможно, гораздо больше. Точная сумма неизвестна. Ибо только в украденных летом Фуксом десяти газовых месторождениях в Полтавской области запасы газа оцениваются в 8 млрд. кубов. Запасы на остальных месторождениях неизвестны, но это очень перспективные участки – Ставицкий знал, что воровал. И Фукс тоже", – пишет журналист.

Партнером Фукса в "Ист Юэроп Петролеум", по информации OBOZREVATEL, является народный депутат Виталий Хомутынник. Вместе с ним Фукс также является акционерами газодобывающей компании "Укрнефтебурение". Долю в компании они также получили от беглого Ставицкого. Хотя сам Фукс и опровергает причастность к этой компании. Фукса много раз видели, выходящего из офиса Хомутынника. А несколько недель назад журналисты зафиксировали, как партнеры по нескольким схемам выходят из одного самолета.

Фукс вместе с партнером нардепом Хомутынником создают целую газовую империю в Украине, при этом часть активов в результате невыгодных для украинцев сделок фактически забирают у государства.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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Персона
Павел Фукс
Место
Украина
Теги
расследованиесхема обмана
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Опять народ заплатит за рукожопость и потворства депутатского состава, менеджеры Нафтогаза подымут себе премии, куда смотрели смотрящие? не правительство-а поле чудес.
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