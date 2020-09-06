Малюська выставил третью тюрьму на продажу. Видео

Министр юстиции Украины Денис Малюська представил третий лот в рамках распродажи тюрем – Львовскую исправительную колонию №48.

Видео с презентацией объекта министр выложил в Facebook. Он подчеркнул, что распродажа тюрем продолжается (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"На этот раз я во Львове по адресу Хуторивка, 2. Тут размещено наше учреждение №48. История тоже немного старая, еще в 2017 году было принято решение это учреждение заморозить, в феврале 2018 года из этого учреждения был вывезен последний осужденный. Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается какой-то апокалипсис", – рассказал Малюська.

Однако он отметил, что для потенциального инвестора этот объект очень интересен.

"Во-первых, очень неплохое местоположение – это недалеко от центра Львова, площадь огромная, более 10 гектаров площадь земельного участка. Здесь более 40 различных зданий и общая их площадь – более 42 тысяч квадратных метров. Есть все инженерные сети, одна только электроэнергия здесь отведена мощностью 2,2 МВт... Есть канализация, водоотвод", – отметил министр.

По его словам, этот объект идеален для промышленной или жилой застройки. Также он добавил, что стоить тюрьма будет не дешево.

В августе Министерство юстиции начало распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги будет выставлено ​​здание государственного учреждения – Ирпенский исправительный центр №132, вторым – Южная исправительная колония №51 в Одессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции Украины за счет проведения "большой распродажи тюрем" планирует провести "большое строительство тюрем". Все старые исправительные учреждения, скорее всего, будут уничтожены. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал