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Максим Мартынюк: аграрии участвуют в создании программ господдержки

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Для оптимизации работы агентства по идентификации и регистрации животных было проведено анкетирование физических лиц – реципиентов государственных дотаций. Используя возможность общения с целевой аудиторией, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк попросил включить в анкеты вопросы, связанные с форматом и организацией программ поддержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Он поделился результатами опроса на своей странице в Facebook и обратил внимание на рекомендации и пожелания участников, которые, по его мнению. следует учесть при формировании пакетов бюджетных дотаций в следующем году.

На сегодняшний день засчитано действительными более 250 анкет, по которым уже можно изучить мнение людей, получивших средства на развитие своих хозяйств, и сделать промежуточные выводы. Адреса присланных анкет ложатся равномерно на карту Украины. Среди первых опрошенных 55% женщины и 45% мужчины, 99% респондентов проинформированы о необходимости регистрации животных, 50% ознакомлены с другими программами господдержки, около 30% стали их участниками.

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Анализируя пожелания участников анкетирования Максим Мартынюк выделил некоторые из них. В 22 % присланных анкет содержится предложение выделить средства на содержание коров не только сельхозпредприятиям, но и физическим лицам. Оно рассматривается министерством.

24% участников из уже опрошенных считают, что следует установить минимальный ценовой барьер для переработчиков при закупке молока и мяса. Первый заместитель считает, что государство не должно вмешиваться в рыночные отношения двух сторон процесса. Но в то время отметил: повышение закупочных цен приведет к росту экспорта готовой продукции из молока и мяса.

В 6% полученных анкет производители просят разобраться с локальными монополистами и устранить посредников с рынка. Для решения первой части вопроса Максим Мартынюк предложил обратиться в Антимонопольный комитет. Чтобы не пользоваться услугами посредников, нужно создавать мощные кооперативы для прямой продажи продукции переработчикам.

Еще 6% анкет из выборки содержат предложение отдать достаточное количество земель под пастбища и сохранить площади, которые уже используются. Со стороны Госгеокадастра осуществляется жесткий контроль целевого использования земель в государственной собственности и надзор за соблюдением общественных интересов. Что касается земель ОТГ – это прерогатива местных органов.

Пожелание из 5 % первой партии анкет увеличить размер госдотаций будет учтено в соответствии с возможностями нового бюджета. Все ответы на вопросы не останутся без внимания и будут взяты за основу при создании государственных программ по поддержке животноводства на 2019 год, обещал Максим Мартынюк.

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Тема
Аграрный рынок
Персона
Максим Мартынюк
Место
Украина
Объект
Министерство аграрной политики и продовольствия
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