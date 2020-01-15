Лучший старт за 8 лет: биткоин с начала 2020 года подорожал на 20%

Среднерыночный курс биткоина за первые недели 2020 года вырос на 20%.

Таким образом, самая популярная криптовалюта продемонстрировала лучший старт за 8 лет. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом лишь за последние сутки стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8574 долларов.

"Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост", – резюмировал руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.

Самая популярная криптовалюта продемонстрировала лучший старт за 8 лет

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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