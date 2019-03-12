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"Ловят на нарушениях": украинцы придумали хитрый способ повышения пенсий

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В Украине люди побеждают Пенсионный фонд в судах и добиваются повышения пенсий.

В частности, ПФУ поймали на нарушении процедур: в деле №2-16552/10 он сорвал сроки подачи апелляционной жалобы без уважительных причин, сообщает UBR.

Однако апелляционный суд пошел фонду на встречу – восстановил срок подачи жалобы и принял решение против повышения пенсии: пенсионер требовал, чтобы ему пересчитали выплату в привязке к последнему размеру минимальной зарплаты. Таким образом, апелляция отменила решение суда низшей инстанции.

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До этого на сторону украинца стал районный суд, поэтому пенсионер рассчитывал выиграть апелляцию или дождаться неявки представителей ПФУ. При этом в фонде опоздали с подачей жалобы, но суд все равно выиграли. Единственное, что оставалось человеку – оспаривать дело по процедуре.

В итоге пенсионер подал заявление не только в Верховный суд, но и в Европейский суд по правам человека. После этого Большая Палата Верховного Суда отметила пропуск Пенсионным фондом сроков апелляций, и потребовала вернуть решение районного суда, которое принималось в пользу украинца.

По словам адвокатов, подобных дел в Украине фиксируется очень много.

"Юристы Пенсионного фонда почему-то решили, что им все позволено, и когда продлевали сроки подачи апелляционной жалобы, даже не удосужились хорошенечко выписать уважительные причины для этого. Все сделали на тяп-ляп, и им сошло это с рук. Может быть так все и осталось, если бы не заключение ЕСПЧ, которое поддержало пенсионера. После него Верховный суд уже не мог пройти против мимо "формализма" ПФУ. Из этой истории можно делать только один вывод – нужно спорить до конца. Подобных злоупотреблений Пенсионного фонда и других госструктур в Украине, к сожалению, предостаточно", – резюмировал адвокат Ростислав Кравец.

"Ловят на нарушениях": украинцы придумали хитрый способ повышения пенсий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Темы
Пенсионная реформаПенсия в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Место
Украина
Тег
Пенсионный фонд
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