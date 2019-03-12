"Ловят на нарушениях": украинцы придумали хитрый способ повышения пенсий

В Украине люди побеждают Пенсионный фонд в судах и добиваются повышения пенсий.

В частности, ПФУ поймали на нарушении процедур: в деле №2-16552/10 он сорвал сроки подачи апелляционной жалобы без уважительных причин, сообщает UBR.

Однако апелляционный суд пошел фонду на встречу – восстановил срок подачи жалобы и принял решение против повышения пенсии: пенсионер требовал, чтобы ему пересчитали выплату в привязке к последнему размеру минимальной зарплаты. Таким образом, апелляция отменила решение суда низшей инстанции.

До этого на сторону украинца стал районный суд, поэтому пенсионер рассчитывал выиграть апелляцию или дождаться неявки представителей ПФУ. При этом в фонде опоздали с подачей жалобы, но суд все равно выиграли. Единственное, что оставалось человеку – оспаривать дело по процедуре.

В итоге пенсионер подал заявление не только в Верховный суд, но и в Европейский суд по правам человека. После этого Большая Палата Верховного Суда отметила пропуск Пенсионным фондом сроков апелляций, и потребовала вернуть решение районного суда, которое принималось в пользу украинца.

По словам адвокатов, подобных дел в Украине фиксируется очень много.

"Юристы Пенсионного фонда почему-то решили, что им все позволено, и когда продлевали сроки подачи апелляционной жалобы, даже не удосужились хорошенечко выписать уважительные причины для этого. Все сделали на тяп-ляп, и им сошло это с рук. Может быть так все и осталось, если бы не заключение ЕСПЧ, которое поддержало пенсионера. После него Верховный суд уже не мог пройти против мимо "формализма" ПФУ. Из этой истории можно делать только один вывод – нужно спорить до конца. Подобных злоупотреблений Пенсионного фонда и других госструктур в Украине, к сожалению, предостаточно", – резюмировал адвокат Ростислав Кравец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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