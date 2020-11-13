Евро подскочил, а доллар замер: появился курс валют на выходные

В пятницу, 13 ноября, курс американской валюты незначительно вырос – на 3 копейки и установился на отметке 28,19 грн. В свою очередь евро упал на сразу на 12 коп. за сутки – до 33,26 грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

1 доллар США – 28,19 грн (+3 коп.);

1 евро – 33,26 грн (+12 коп.)

*Курсы Нацбанка – это справочные значения курса валют. По официальному курсу украинцы купить валюту не могут.

Прогнозы аналитиков

Как пояснил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, на минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка, падение запаздывающего официального курса было заметным, на других же сегментах рынка – весьма незначительным.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн. Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года неожиданную помощь гривне может принести вторая волна пандемии COVID-19. На этом фоне можно ожидать замедление активности экономики и снижение спроса на валюту со стороны импортеров. В этих условиях, без вмешательства внешних шоков, к концу года доллар может остаться вблизи нынешнего уровня, около 28 грн. Причем, до конца года он вряд ли покинет пределы диапазона 27,5-28,5 грн", – пояснил эксперт.

Доллар:

Покупка – 28,15 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,0 грн/€;

Продажа – 33,47 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,28 грн/$;

Продажа – 28,33 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,17 грн/€;

Продажа – 33,3 грн/€.

Доллар:

Покупка – 28,29 грн/$;

Продажа – 28,33 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,2 грн/€;

Продажа – 33,27 грн/€.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит:

2020 год – 27,20 грн/доллар

2021 год – 28,12 грн/доллар

2022 год – 27,96 грн/доллар

2023 год – 28,10 грн/доллар

2024 год – 28,10 грн/доллар

2025 год – 28,10 грн/доллар

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара может как развернуться на 180 градусов и подешеветь до 28,1 грн/$, так и резко вырасти, вплотную приблизившись к психологической отметке в 29 грн/$.