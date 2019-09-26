Курс доллара пробьет новый рекорд: аналитик рассказал, что ждет украинцев

В Украине курс американской валюты до 5 октября может пробить рекордную отметку в 23,5-23,7 грн/доллар. Такая стоимость станет рекордной с декабря 2015-го.

Соответствующий прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,5/23,8 грн", – прогнозирует эксперт.

С 19 сентября официальный курс доллара США снизился с 24,67 грн до 24,12 грн (-2,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 24,55/24,58 до 24,13/24,16 (-1,7%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 24,50/24,76 до 24,01/24,28 (-2,0%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 1,1%.

Курс доллара

Укреплению гривни, отмечает эксперт, способствовал прошедший аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего госзайма, благодаря которому удалось привлечь 13,2 млрд грн. Однако спрос иностранцев на гособлигации – не единственная причина укрепления гривни. "Об этом можно судить благодаря тому, что уже после этого аукциона, последнего в текущем месяце, в среду и четверг гривня продолжила укрепляться", – добавляет Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн / $, говорится в опубликованом Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн / $), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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