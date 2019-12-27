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27 декабря • обновлено в 09:46
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Курс доллара развернулся: на сколько подорожала валюта в Украине

4.8т
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Национальный банк Украины в пятницу, 27 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,29 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 4 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,80 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 4 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

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При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках поднялся на 27 копеек – до 23,51 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 25 копеек и составил 26,06 грн/€.

Курс доллара развернулся: на сколько подорожала валюта в Украине

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины евро доллар
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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, Христом-богом, да наймите же хоть одного человека, у которого за плечами есть хотя бы школьный курс! Чтобы такую херню не писать! Я понимаю, что вас всех, во главе с Мишей, из детского сада выгнали за неуспеваемость и вы просто пихаете знакомые и красивые слова куда ни попадя ))) Но вы же выглядите совершенными бабуинами от журналистики )))
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Павлович Антон
Павлович Антон
"Во вторник, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) купил валюты на 700 млн долларов, учитывая риски чрезмерных колебаний гривны в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самобалансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ." НБУ сдерживает рост гривни.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надо так - курс доллара развернулся на 4 копейки!
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