Курс доллара развернулся: на сколько подорожала валюта в Украине

Национальный банк Украины в пятницу, 27 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,29 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 4 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 25,80 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 4 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках поднялся на 27 копеек – до 23,51 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках опустился на 25 копеек и составил 26,06 грн/€.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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