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10 декабря • обновлено в 09:03
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Курс доллара в Украине упал до рекордной отметки

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Национальный банк Украины во вторник, 10 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 4 копейки, свидетельствуют данные НБУ.

Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

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Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,23 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 9 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

При этом средний курс гривни к американской валюте в продаже в банках снизился на 1 копейку – до 23,82 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 4 копейки и составил 26,46 грн/€.

Национальный банк Украины во вторник, 10 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,68 грн/$

Национальный банк Украины во вторник, 10 декабря, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 23,68 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар евро гривня
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