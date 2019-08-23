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Куратором бизнеса у Зеленского стал экс-мэр Варшавы

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Новым бизнес-омбудсменом Украины назначен бывший мэр Варшавы Марчин Свенчицки.

Премьер Владимир Гройсман подписал соответствующее распоряжение Кабинета министров Украины. "Утвердить решение наблюдательного совета Совета бизнес-омбудсмена от 30 июля 2019 г. относительно избрания Марчина Свенчицки бизнес-омбудсменом", – говорится в документе.

Свенчицки начнет выполнять свои обязанности с 23 октября.

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Марчин Свенчицки

Марчин Свенчицки

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Новоназначенный омбудсмен заявил, что рад должности.

"Я доволен новым вызовом и тем, что я могу не только пожелать украинцам успеха в преддверии национального праздника, а попробовать добавить собственный кирпич в благосостояние нашего соседа", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета сообщил о своем решении не продлевать контракт, который истекал в мае 2019 года, однако затем согласился остаться на должности до октября.

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Персоны
Марчин Свенчицкий Владимир Гройсман
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
всяко фуфло...а живёте всё собачей и собачей
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