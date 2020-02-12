"Воду в Крым нужно продавать!" Куницын ответил на заявление Арахамии

Украине нужно не "давать" воду в аннексированный Крым, а продавать ее на полуостров по мировым ценам, заявил экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын.
Свое мнение Куницын озвучил в эфире ObozTV в ответ на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что можно возобновить подачу воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса – эта идея вызвала бурные споры в Украине.
По его словам, на захваченном РФ полуострове сложилась критическая ситуация с водой и других альтернатив, кроме Северо-Крымского канала, просто не существует.
"В свое время Украина правильно сделала, что закрыла Северо-Крымский канал… Но я все же 7 лет руководил Крымом и 4 года Севастополем. И знаю, что на самом деле Крым сейчас превращается в пустыню", – предупредил Куницын.
Он отметил, что Россия не сможет организовать водоснабжение Крыма из Кубани.
"С Кубани воду не подашь через Керчь-Еникальский канал. Я после Афганистана в 1985 году работал начальником цеха, главным инженером завода ЖБИ управления "Крымканалстрой". Я строил этот канал и знаю, насколько это сложное сооружение. Что оно сейчас практически разрушено, пришло в упадок. На то, чтобы его восстановить, нужна пара миллиардов долларов", – рассказал экс-премьер АРК.
Поэтому, по его мнению, без днепровской воды крымчане не проживут. Куницын обратил внимание, что все равно торговые отношения Украины и России не прекратились: "Они оккупанты, а мы газ у них покупаем".
"Проблема состоит в том, что Крым на самом деле превратится в пустыню и деградирует, – пояснил он. – Мы его вернем – в каком состоянии? Сколько десятков миллиардов долларов будет нужно (на восстановление. – Ред.)?"
Куницын подчеркнул, что он категорически против того, чтобы давать воду бесплатно. Он убежден, что ее нужно продавать. Но и возможность продажи использовать как козырь в переговорах с Москвой.
"Я считаю, что подача воды в Крым – это ахиллесова пята России. Это единственный козырь, остающийся у Украины в разговоре с Россией. Потому что по газотранспортной системе, Южный и Северный поток, они нас переиграют. Но воду нельзя просто так давать! Ее нужно продавать по мировым ценам", – отметил он.
Куницын предположил, что ради воды Россия будет готова пойти на значительные уступки.
"У них вариантов нет…. Пусть отказываются от особого статуса, пусть выводят войска и освобождают всех политических заключенных…. Не только по Донбассу. Там и по Крыму можно вести переговоры, освободить всех заключенных, крымских татар, которые там сидят. И еще есть вопросы, которые я просто не хочу озвучивать. По Крыму с ними можно говорить. В том числе и в контексте деоккупации Крыма. Но это уже не публичный разговор", – заявил он.
Напоследок он высказался против того, чтобы о подаче воды в Крым рассуждали люди, которые не знакомы с этой проблемой. В их числе он назвал и Давида Арахамию.
"Может быть, он хороший депутат. Но если я в балете не разбираюсь – я о балете не говорю", – резюмировал Куницын.
По данным Крым SOS, Симферопольское водохранилище заполнено только на четверть
twitter.com/KRYMSOS
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина прекратила поставки днепровской воды на полуостров через Северо-Крымский канал после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Осень 2019 года в Крыму была крайне засушливой. На протяжении четырех месяцев полуостров оставался без дождей. Во время визита в Севастополь президент России Владимир Путин признал проблему водоснабжения полуострова.
5 февраля 2020 года российские медиа написали, что запасов воды в Симферополе хватит еще на 104 дня. Стало известно, что с 4 февраля в Симферополе уже запрещены автомойки и сауны.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уточнил, что ситуация с водой в аннексированном Крыму даже хуже, чем пишут российские СМИ. При этом, по его словам, проблема касается только воды для бытовых нужд и хозяйственной деятельности: "никакой гуманитарной катастрофы нет".
11 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск из Донбасса может стать "допустимым компромиссом". При этом депутат подчеркнул, что это "его личное мнение".
Слова Арахамии вызвали бурную дискуссию как среди политиков, так и в социальных сетях. Например, Рефат Чубаров раскритиковал позицию нардепа, а первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за продажу воды в Крым.
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