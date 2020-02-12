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12 февраля • обновлено в 18:36
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"Воду в Крым нужно продавать!" Куницын ответил на заявление Арахамии

1.8т
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Украине нужно не "давать" воду в аннексированный Крым, а продавать ее на полуостров по мировым ценам, заявил экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын.

Свое мнение Куницын озвучил в эфире ObozTV в ответ на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, что можно возобновить подачу воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса – эта идея вызвала бурные споры в Украине.

По его словам, на захваченном РФ полуострове сложилась критическая ситуация с водой и других альтернатив, кроме Северо-Крымского канала, просто не существует.

"В свое время Украина правильно сделала, что закрыла Северо-Крымский канал… Но я все же 7 лет руководил Крымом и 4 года Севастополем. И знаю, что на самом деле Крым сейчас превращается в пустыню", – предупредил Куницын.

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Он отметил, что Россия не сможет организовать водоснабжение Крыма из Кубани.

"С Кубани воду не подашь через Керчь-Еникальский канал. Я после Афганистана в 1985 году работал начальником цеха, главным инженером завода ЖБИ управления "Крымканалстрой". Я строил этот канал и знаю, насколько это сложное сооружение. Что оно сейчас практически разрушено, пришло в упадок. На то, чтобы его восстановить, нужна пара миллиардов долларов", – рассказал экс-премьер АРК.

Поэтому, по его мнению, без днепровской воды крымчане не проживут. Куницын обратил внимание, что все равно торговые отношения Украины и России не прекратились: "Они оккупанты, а мы газ у них покупаем".

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"Проблема состоит в том, что Крым на самом деле превратится в пустыню и деградирует, – пояснил он. – Мы его вернем – в каком состоянии? Сколько десятков миллиардов долларов будет нужно (на восстановление. – Ред.)?"

Куницын подчеркнул, что он категорически против того, чтобы давать воду бесплатно. Он убежден, что ее нужно продавать. Но и возможность продажи использовать как козырь в переговорах с Москвой.

"Я считаю, что подача воды в Крым – это ахиллесова пята России. Это единственный козырь, остающийся у Украины в разговоре с Россией. Потому что по газотранспортной системе, Южный и Северный поток, они нас переиграют. Но воду нельзя просто так давать! Ее нужно продавать по мировым ценам", – отметил он.

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Куницын предположил, что ради воды Россия будет готова пойти на значительные уступки.

"У них вариантов нет…. Пусть отказываются от особого статуса, пусть выводят войска и освобождают всех политических заключенных…. Не только по Донбассу. Там и по Крыму можно вести переговоры, освободить всех заключенных, крымских татар, которые там сидят. И еще есть вопросы, которые я просто не хочу озвучивать. По Крыму с ними можно говорить. В том числе и в контексте деоккупации Крыма. Но это уже не публичный разговор", – заявил он.

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Напоследок он высказался против того, чтобы о подаче воды в Крым рассуждали люди, которые не знакомы с этой проблемой. В их числе он назвал и Давида Арахамию.

"Может быть, он хороший депутат. Но если я в балете не разбираюсь – я о балете не говорю", – резюмировал Куницын.

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twitter.com/KRYMSOS

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Аннексия Крыма Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Сергей Куницын Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крымский канал Новости Крыма
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Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Ещё один чубатый свинопас, "водострадалец"!
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семенов Александр
семенов Александр
Ну да нужно на Днепре и Десне при выходе из России поставить счетчики , потом сравнить с счетчиками поданной воды в Крым , а разницу ,посчитать по мировым ценам, только боюсь . что платить в таком случае придется Украине
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
семенов Александр, а вот это нельзя )))))от идиоты)))это международный суд по тому как река от природы а канал искусственный его там быть не должно все как положено,водички охото стройте свой канал из Волги))))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Воду вообще нельзя давать в Крым!иначе это признать Крым руцким!это предательство!!!
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