Крымчанам посоветовали не ждать улучшения мобильной связи из-за санкций

Так называемый и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что на оккупированном полуострове не стоит ждать улучшения мобильной связи из-за санкций.

"Создание новой инфраструктуры требует многомиллиардных вложений. Решение может быть только одно – государственный системный оператор, который сюда придет", – заявил Развожаев, передает SevastopolMedia.

Он также посоветовал не надеяться, что регионом кто-то заинтересуется из бизнес-расчетов – это может быть только приказ из Кремля.

"До оккупации связь была великолепная и мегадешевая, в том числе за границу. А сейчас даже в Рашку дорого звонить. Спасибо, Россия!" – прокомментировал ситуацию блогер Крымский бандеровец в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.