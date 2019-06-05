"Крым не наш": вскрылся показательный нюанс "русского мира" на полуострове

В аннексированном Россией Крыму не действуют упрощенные тарифы для мобильных операторов. Крупнейший оператор РФ Tele2 исключил аннексированный полуостров из своей тарифной сетки.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. "Крым не наш. Вот прицепились со своим роумингом", - написала она.

Блогер также прикрепила соответствующий скриншот, где указано, что по всей территории России для клиентов Tele2 действует "домашний тариф", но оккупированная территория Крыма является исключением.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая оккупанты сообщили, что в Крыму якобы заработал международный роуминг с тремя странами, но отказались называть эти страны, чтобы они не попали под санкции.

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