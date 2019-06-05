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"Крым не наш": вскрылся показательный нюанс "русского мира" на полуострове

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В аннексированном Россией Крыму не действуют упрощенные тарифы для мобильных операторов. Крупнейший оператор РФ Tele2 исключил аннексированный полуостров из своей тарифной сетки.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. "Крым не наш. Вот прицепились со своим роумингом", - написала она.

Блогер также прикрепила соответствующий скриншот, где указано, что по всей территории России для клиентов Tele2 действует "домашний тариф", но оккупированная территория Крыма является исключением.

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Крым решили "добить" санкциями: появилась реакция оккупантов
"Крым не наш": вскрылся показательный нюанс "русского мира" на полуострове

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая оккупанты сообщили, что в Крыму якобы заработал международный роуминг с тремя странами, но отказались называть эти страны, чтобы они не попали под санкции.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крыммобильный телефон
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