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"Круче гиперлупа": сеть высмеяла "прорыв" с ж/д в "ДНР"

1.4т Читать материал на украинском

"Власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку, что высмеяли пользователи сети.

"Новый успех молодой республики. Запущен скоростной междугородний поезд "Донецк – Еленовка". Только посмотрите на этого красавца", – пишет в Facebook Денис Казанский.

"У международного маршрута "Дебальцево – Чернухино" появился конкурент на рынке перевозок?!" – иронизирует Anna Malich.

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"А вы представляете, что будет если эти две империи "ЛНР" и "ДНР" объединятся в одну? На карте мира появится новый мировой игрок, который вполне может диктовать свои условия США и Китаю, особенно после отказа кормить Украину и Европу", – заявил Руслан Поваров.

"Ну, что теперь скажешь, Илон Маск? Круче твоего гиперлупа", – отметил Aleksander Sereda.

"Карго культ", – резюмировал Gustaw Bogucki.

Сеть высмеяла "прорыв" с ж/д в "ДНР"

Сеть высмеяла "прорыв" с ж/д в "ДНР"

"Власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку

"Власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".

Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.  

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Место
Украина Донецк
Теги
Донецкая область Новости ДНР
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Раздался голос из немытого 20 лет сортира в вагоне Укрзализници.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
На Украине таких поезов нет!!! все вислоухие ездят на гыперлупах. едут а ухи и хвосты развеваются .. в вакуме
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
И это высмеивают те у кого не проезда,а помойки ржавые!Ну тогда да, смешно!
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