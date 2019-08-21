"Круче гиперлупа": сеть высмеяла "прорыв" с ж/д в "ДНР"

"Власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку, что высмеяли пользователи сети.
"Новый успех молодой республики. Запущен скоростной междугородний поезд "Донецк – Еленовка". Только посмотрите на этого красавца", – пишет в Facebook Денис Казанский.
"У международного маршрута "Дебальцево – Чернухино" появился конкурент на рынке перевозок?!" – иронизирует Anna Malich.
"А вы представляете, что будет если эти две империи "ЛНР" и "ДНР" объединятся в одну? На карте мира появится новый мировой игрок, который вполне может диктовать свои условия США и Китаю, особенно после отказа кормить Украину и Европу", – заявил Руслан Поваров.
"Ну, что теперь скажешь, Илон Маск? Круче твоего гиперлупа", – отметил Aleksander Sereda.
"Карго культ", – резюмировал Gustaw Bogucki.
Сеть высмеяла "прорыв" с ж/д в "ДНР"
"Власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку
Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис".
Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.
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