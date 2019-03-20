Криптовалютный рынок упадет: каким будет курс биткоина в апреле

Самая популярная криптовалюта биткоин преодолела психологическую отметку в $4 тыс. Криптоэнтузиасты утверждают, что это начало долгожданного "ралли".

Как сказано в материале Life.ru, аналитики советуют не делать поспешных выводов, поскольку на курс биткоина стали влиять факторы, которые могут сказаться на стоимости монеты совершенно неожиданно.

Отмечается, что с осени биткоин снизился с $7 тыс. до $3,5 тыс. Аналитики ожидали "ралли" и осенью, и зимой, но крипторынок не реагировал ростом. Многие аналитики считали, что укрепление биткоина начнётся весной. И вот в марте "цифровое золото" пробило отметку в $4 тыс. После обрушения биткоин и в январе, и в феврале достигал этой отметки, но сдавал позиции буквально на следующий день. Сейчас криптовалюта держится поувереннее.

"Мы находимся в начале долгожданного восходящего тренда, текущие показатели свидетельствуют, что разворот уже произошёл. Перераспределение активов и зон влияния между крупными игроками рынка ещё не закончилось, и пока оно не завершится, мощного роста мы не увидим. Произойдёт это ближе к ноябрю, тогда курс может повыситься до 9000 долларов за биткоин. В апреле он будет в диапазоне $4,3-4,45 тыс.", — считает глава представительства криптобиржи Huobi в России Андрей Грачев.

Как указано в материале, в последнее время наметился стабильный и уверенный рост курса биткоина и других криптомонет. Это связано с увеличением капитализации криптоиндустрии. Такое мнение высказал руководитель департамента управления активами компании Erarium Group Денис Лисицын. В связи с этим крупные инвесторы стараются сыграть на повышение цены биткоина, который потянет за собой весь крипторынок.

Но игра пока достаточно рискованная, считает аналитик, так как любая негативная новость по криптоиндустрии может привести к снижению цены криптовалют. Если восходящее движение является истинным, то после технической коррекции мы должны увидеть закрепление цены выше уровня $4 тыс. и дальнейшее движение к $6 тыс., считает Лисицин.

Реально об изменениях тенденции можно будет говорить лишь после подъёма биткоина выше $4,5 тыс., считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

По его словам, с точки зрения фундаментальных факторов влияния на рыночную стоимость оценивать криптовалюту бессмысленно. Это исключительно спекулятивный инструмент.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что рассчитывать на реальную смену долгосрочного тренда можно будет лишь после роста котировок выше $5 тыс. за монету. При этом, по его словам, каких-либо веских причин для увеличения стоимости биткоина нет. Рост котировок на 2,5% на прошлой неделе аналитик объясняет длительным отсутствием негатива, а не какими-либо положительными изменениями в индустрии. Так, например, объём торгов за последние полгода вырос почти в два раза и находится на максимальном с января 2018 года уровне — вблизи 10 млрд долларов в сутки. Как долго продлится такой оптимизм на рынке — большой вопрос. Вполне возможно, что уже в ближайшее время курс биткоина вновь опустится ниже отметки в $4 тыс., предполагает Геннадий Николаев.

"Анализ динамики за последний год показывает, что каждый раз, как только курс биткоина приближался к отметке в $4 тыс., вскоре он снова устремлялся вниз", — говорит операционный директор компании BitBaza Павел Сальников.

По его словам, таким образом, монета сразу же пыталась достичь нижних границ нисходящего канала. Сейчас эта граница расположилась на уровне $1,5 тыс. Если биткоин продемонстрирует аналогичное прошлому поведение, то можно ожидать снижения цены до $2-1,5 тыс.

По мнению эксперта, это наиболее вероятный вариант развития событий. В целом же можно предположить, что в ближайшее время нас ждут непродолжительные, но весьма сильные потрясения, связанные с падением всего криптовалютного рынка.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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