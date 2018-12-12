Конец торговой войны: Китай неожиданно пошел на уступки США

Китай в ходе торговых переговоров с Соединенными Штатами выразил готовность снизить пошлины на американские автомобили с 40% до 15%.

Такие меры Пекина могут стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с Вашингтоном в сфере торговли, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, в 2017 году США поставили в Китай 266 тыс. автомобилей – в стоимостном выражении экспорт составил 9,5 млрд долларов.

Пошлины на американские автомобили повышали в ответ на аналогичные действия Вашингтона, в итоге компаниям пришлось увеличить цены, чтобы избежать убытков. К примеру, Tesla повысила стоимость седана Model S и кроссовера Model X в Китае на 22,6-37,6 тыс. долларов, в зависимости от комплектации.

Повышение пошлин коснулось также германских автопроизводителей, которые выпускают машины в США и экспортируют их в КНР. На слухах о возможном снижении тарифов акции Daimler AG за день подорожали на 3%, а BMW – на 1,8%.

При этом продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились – в прошлом месяце в стране продали около 2 млн машин, что на 18% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа Соединенные Штаты ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

При этом американский президент Дональд Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.