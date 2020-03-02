Компания B2BJewelry оказалась финансовой пирамидой: под угрозой тысячи вкладчиков

В Украине процветает новая финансовая пирамида, замаскированная под ювелирную компанию с названием B2BJewelry.

Тысячи людей уже купились на схему легкого "заработка" и даже не подозревают о своих рисках. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доксролльте новость до конца).

Отмечается, что в настоящее время реклама этой организации распространяется в каждом областном центре и даже небольших городах. За объявлениями кроются ювелирные магазины, а за ними – множество вкладчиков. Кроме этого, известно, что B2BJewelry есть в России, также имеет 15 магазинов в Казахстане.

Компания B2BJewelry оказалась финансовой пирамидой

"Компания будет еженедельно отдавать проценты. От 8% и выше. Таких процентов не дает ни один банк", – убеждают участники пирамиды.

Со своей стороны продавцы в подчиненных ей ювелирных магазинах уверяют, мол, если покупаете изделий из серебра или золота на сумму от тысячи гривен, то за год зарабатываете 104 процента, "отбивая" потраченное.

При этом на ювелирных изделиях висят сразу два ценника – со стоимостью, за которую покупаете украшение, и с той, которую якобы вернут в течение года. Это, говорят в пирамиде, так называемый кэшбек – полная стоимость товара плюс четыре процента. Получается, что украшения фактически дарят.

Реклама компании есть по всей Украине ТСН

Однако и это еще не все. По словам работников ювелирного магазина, значительно выгоднее приобрести сертификат – бумажные прямоугольники, где нарисовано от одной до 27 тысяч гривен. На них установлены большие проценты – до 8 еженедельно, а это 416% годовых.

"Вы купили на 5000 гривен, мы умножаем на 8%, 400 гривен вы получаете в неделю. Одну пятницу мы пропускаем и умножаем на 52 недели, получается 20 800 гривен, вы от 5 тысяч зарабатываете в год", – убеждают продавцы.

И, конечно, как в любой финансовой пирамиде, есть еще определенные перспективы заработать больше – привести друзей и получить дополнительные бонусы.

Реклама компании есть по всей Украине ТСН

"Когда люди боятся, можно тысячу гривен вложить просто для проверки. Затем, если присоединяете кого-то из своих – жену, мужа, детей, друзей – у вас растет сеть. Мы вам даем деньги, за то что приводите людей", – добавляют в магазине.

Кроме этого, якобы существует еще и система бонусов в зависимости от того, на какую сумму сделано покупок людьми, которых привели в проект, и сколько процентов за это начислят. В пирамиде уверяют, что все выплаты клиенту переводят на банковскую карточку, интернет-кошелек или на кассу реального магазина.

Стоит отметить: ювелиры, проверив украшения из B2BJewelry, уверяют, что они по качеству не соответствуют заявленной цене.

Со своей стороны юристы обнаружили серьезные нарушения в документах и реквизитах компании. Финансисты же подчеркивают, что в деятельности этого якобы "прибыльного бизнеса" несомненно наблюдается признаки финансовой пирамиды.

Обманутые украинцы, поняв свою ошибку, на форумах и в соцсетях массово призывают граждан не вестись на мошенническую схему. А вот прокуратура уже возбудила против B2BJewelry уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мошенники придумали новый способ обмана, с помощью которого доводят местных жителей до истерик и требуют от них большую сумму денег.

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