Коммунальная реформа: украинцам приготовили важное новшество с 1 мая

Новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу в Украине с 1 мая, предусматривает закрепление за многоквартирными домами управляющих, которые станут посредниками между жильцами и поставщиками услуг ЖКХ.

Подробней об управдомах и их обязанностях рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам ЖКХ, кандидат юридических наук Андрей Никончук.

"Предусматривается имплементация в систему взаимоотношений нового субъекта, который называется управляющий многоквартирным домом. Пока что наше государство находится на этапе подготовки этой новой профессии. В процессе подготовки люди проходят сертификацию на уровне Министерства регионального развития и строительства", – рассказал эксперт.

"Начиная с 1 мая 2019 года в нашем государстве появится возможность для жильцов выбирать себе управляющих. Хочу обратить внимание, что их еще критически не хватает, но такая возможность появится. Появится и реестр управляющих – он должен быть на сайте Минрегиона, где люди будут искать контакты этих новых специалистов – управдомов", – объяснил он.

По словам Никончука, управляющий будет посредником между совладельцами многоквартирного дома и всеми операторами по предоставлению тех или иных жилищно-коммунальных услуг.

"Это услуги по отоплению, водоснабжению, электро- и газообеспечению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, содержанию домов и придомовых территорий", – перечислил он.

Эксперт объяснил, что кандидатура на должность управдома будет утверждаться на общих сборах совладельцев дома.

Факти ICTV

"Этот человек является субъектом хозяйственной деятельности – или одиночка, или составляющая часть юридического лица, в котором он работает. Он предлагает свои услуги в этом посредничестве, берет на себя все хлопоты и головную боль по общению с операторами по предоставлению тех или иных услуг, и берет за это определенную сумму средств, которую он предложит. Цена будет предметом согласования между ним и жильцами", – добавил Никончук.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Киев, Одесса, Львов, Днепр на сегодня являются лидерами по количеству созданных объединений совладельцев многоквартирных домов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!