ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

"Если со мной что-то случится": Гонтарева заявила об угрозах Коломойского

3.6тЧитать материал на украинском

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что олигарх Игорь Коломойский угрожает ей.

Об этом она сообщила в интервью Громадському и BBC-Украина, отметив, что олигарх вернулся в Украину и продолжил присылать ей угрозы.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Но и один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это — kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему", — сказала Гонтарева.

Новости
"Маленькая" квартирка за миллион: журналисты показали элитные апартаменты Гонтаревой в Лондоне

Коломойский и Гонтарева

Коломойский и Гонтарева

По ее словам, с Коломойским до национализации ПриватБанка она встречалась около 20 раз. Последний раз лично видела его в ночь перед национализацией учреждения: "Это была знаменитая ночь, когда собрался большая часть Кабмина — министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации".

На вопрос о рекапитализации других банков, Гонтарева заверила: ко всем банкам были одинаковые требования, впрочем, не все владельцы этих финустанов их выполнили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая из Израиля. Он не был в нашей стране с июня 2017 года.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении Валерии Гонтаревой из-за возможной халатности при возврате 150 млрд гривен клиентам обанкротившихся банков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Теги
НБУПриватБанк
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
8
Смешно
2
Интересно
4
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фомин Андрей
Фомин Андрей
Да ладно! Валентину Семенюк можно было а тебя, что то случилось? Я думаю тоже случайно все будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel