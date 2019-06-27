"Если со мной что-то случится": Гонтарева заявила об угрозах Коломойского

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что олигарх Игорь Коломойский угрожает ей.

Об этом она сообщила в интервью Громадському и BBC-Украина, отметив, что олигарх вернулся в Украину и продолжил присылать ей угрозы.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Но и один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо для меня и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это — kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему", — сказала Гонтарева.

Коломойский и Гонтарева

По ее словам, с Коломойским до национализации ПриватБанка она встречалась около 20 раз. Последний раз лично видела его в ночь перед национализацией учреждения: "Это была знаменитая ночь, когда собрался большая часть Кабмина — министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации".

На вопрос о рекапитализации других банков, Гонтарева заверила: ко всем банкам были одинаковые требования, впрочем, не все владельцы этих финустанов их выполнили.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая из Израиля. Он не был в нашей стране с июня 2017 года.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло дело в отношении Валерии Гонтаревой из-за возможной халатности при возврате 150 млрд гривен клиентам обанкротившихся банков.

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