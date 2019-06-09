Когда подешевеют овощи в Украине: озвучен прогноз

В этом году самая низкая цена на овощи из борщового набора в Украине ожидается в августе. Лук и капуста подешевеют примерно в три раза в сравнении с ценами в апреле-мае.

Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

"Самая низкая цена – это август. Тогда стоит заготавливать. Скорее всего, в августе мы увидим дефляцию в нашей стране, и будем покупать лук и капусту гривен по 10-12. Т.е. раза в 3 дешевле, чем было в апреле и мае этого года", – рассказал эксперт.

По его словам, к декабрю произойдет сезонное подорожание. Но овощи все равно будут дешевле, чем этой весной.

"В конце года цена на капусту, на лук составит до 20 гривен", – не исключил Дорошенко. Однако он уточнил, что стоимость борщового набора сейчас спрогнозировать крайне сложно.

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Экономист напомнил о существенном скачке цен на лук, морковку, свеклу, картофель и капусту, который произошел за последний год.

А вот темпы подорожания мяса значительно меньше, чем овощей.

"Если лук за последний год подорожал в 5 раз, то свинина – всего на 5%", – отметил Дорошенко.

"Сварить постный борщ за последний год стало дороже в 2,5 раза. А если варить с мясом – стоимость которого составляет около 60-70% борща – то он подорожал всего на 10%", – обратил он внимание.

Лук за последний год подорожал в 5 раз, а свинина – всего на 5% needpix.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что за последний год в Украине подскочили цены на овощи из борщового набора. Так, капуста подорожала на 43,1%, картофель – на 78%, морковь – на 12%, свекла – на 62,3%, лук – на 146%. Весной капуста подорожала на 37,7%, картофель – на 80,75%, морковь – на 91,77%, а свекла – на 107,93%.

По прогнозам экспертов, уже с середины июня пойдут в большом объеме свежие овощи с открытого грунта, которые будут значительно дешевле.

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