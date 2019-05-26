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/Новости экономики

"Катастрофическая угроза": в Раде предупредили о последствиях дефолта от Коломойского

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Заявление олигарха Игоря Коломойского о возможном дефолте в Украине несет катастрофическую угрозу для нашей экономики и даже, как следствие, риск потери государственности.

Об этом в Facebook написала народный депутат от "Самопомичи" Анна Гопко.

"Во-первых, я убеждена, что люди, которые выражают эти идеи, ставят под угрозу суверенитет и само существование Украины как государства, целенаправленно провоцируют и, возможно, даже не понимают в чью пользу могут играть такими деструктивными предложениями. Такие заявления являются абсолютно неприемлемыми со сложными и непредсказуемыми для Украины последствиями", – заявила политик.

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Во-вторых, Гопко отметила, что примеры дефолта зарубежных государств в данном случае неуместны.

"Грецию в 2015 году максимальными усилиями спасал весь Евросоюз, а Аргентину после 2001 года "вытягивали" из долгового кризиса США. Будет ли иметь Украина спасителей такого уровня после того как пренебрежет своими долговыми обязательствами и объявит дефолт? Думаю, что нет. Мы можем полностью потерять международную поддержку стран-партнеров. В таких условиях единственный, кто оперативно и "бесплатно" захочет нам протянуть руку помощи - это наш восточный сосед, который сейчас ведет с нами нескрываемый военный конфликт", – сообщила нардеп.

Депутат акцентировала, что "медвежья услуга" со стороны России будет нести с собой угрозу потери экономического и даже территориального суверенитета.

"В-третьих, такими заявлениями Украину стремятся повести неправильным путем и дестабилизировать. Наша нынешняя экономика и люди не выдержат дефолта и курса доллара США по 50+ грн, трудно будет даже спрогнозировать на какой отметке курс остановится. Мы на долгие годы снова упадем в глубокую яму, выбираться из которой придется самостоятельно", – добавила она.

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

Думская

Также Гопко напомнила, что еще в своей экономической доктрине она писала, что Украине не нужно разрушать отношения с МВФ и другими внешними кредиторами.

"В условиях войны мы должны и в дальнейшем иметь согласованный долгосрочный пакет макроэкономической поддержки на приемлемых для нас условиях. Однако, необходимо добиться справедливой и адекватной системы возврата долгов в условиях внутренней и внешней кризиса, с учетом того, что заемные нами средства не идут в реальный сектор экономики, а лишь в национальные резервы и на покрытие дефицита бюджета, выплату старых долгов. Здесь нужно договариваться и профессионально работать для поддержки своей обороноспособности и развития экономики, а не объявлять дефолт", – подытожила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

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Персоны
Игорь КоломойскийАнна Гопко
Место
Украина
Теги
дефолтэкономика
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Soldatova Natalya
Soldatova Natalya
Давайте объявим .чтобы Бене было легче скупать УКРАЇНУ. якобы в благодарность за то. що воно не дало создать ДнепрРН, а потом украл 5.5 млрд. грн. из Приватбанка?
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Dell Alex
Dell Alex
А шо вы хотели? Президент Беня - агрессивный бизнесмен, а не политик и даже не экономист )))
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Гопко, специалист по борьбе с курением, считает что ЕС и США должны помогать Украине, как помогали Греции и Аргентине! Так а в чём же проблема сейчас? Почему не помогают? И Ганна Гопко дает свои ценные рекомендации: ".. мы должны... необходимо добиться... нужно договариваться " И- бабки, бабки,.. Подытожив "рекомендации " от Гопко, получим: * Мы должны добиться от ЕС и МВФ необходимой нам помощи!* Очень реальная картина!
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