Калькулятор субсидий в Украине: как урежут скидки в октябре

В Украине в октябре пересчитают субсидии с учетом доходов за 2018 год. Кроме того, в этом месяце вступит в силу решение о сокращении газовых нормативов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В неотопительный сезон украинцы получали скидку еще с учетом доходов за прошлый год. За этот период на 26,19% выросла средняя зарплата, на 523 грн повысили минималку, почти на 36% выросла средняя пенсия.

Примерный размер скидки после перерасчета можно рассчитать с помощью специального калькулятора.

К примеру, еще несколько недель назад семья из одного работающего с минимальной зарплатой и одного пенсионера с минимальной пенсией могла платить за коммуналку с субсидией 514 грн. После перерасчета этой же семье коммунальные услуги будут обходиться в 561 грн.

Второе не менее важное новшество - сокращение нормативов потребления. Речь идет о газе. Если, к примеру, в январе этого года на отопление дома площадью 100 кв. м могли выделить 500 кубометров газа в месяц, по новым правилам "норма" составит уже 450 кубометров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы будут отрабатывать долги по коммуналке. Привлекать к работе будут только по желанию. К примеру, если владелец одной из квартиры не имеет материальной возможности оплатить счета, по согласию с ОСМД он может покрасить подъезд, облагородить придомовую территорию и т.п.