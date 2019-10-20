Как в 2008-2009 годах: миру предрекли "финансовый армагеддон"

Бывший управляющий Банка Англии Мервин Кинг заявил об угрозе нового экономического и финансового кризиса, который может иметь катастрофические последствия для мировой рыночной экономики.

По его словам, хаос в мировой экономике, происходивший в 2008-2009 годах, может повториться, передает The Guardian.

По его мнению, новое финансовое падение может разрушить легитимность демократической рыночной системы.

Коллаж

"Делая вид, что мы сделали банковскую систему безопасной, мы движемся к этому кризису", – заявил он.

При этом эксперт добавил, что от возможного так называемого финансового армагеддона серьезно пострадает США.

Согласно его заверению, этого можно избежать, если американская Федеральная резервная система будет иметь необходимую мощь, чтобы противостоять политическому кризису в Соединенных Штатах.

"Рябь на поверхности нашей политики превратилась в волну, и ветер перемен обрел силу", – сказал он и призвал федеральный резерв и другие центральные банки начать переговоры за закрытыми дверями с политиками, чтобы законодатели осознали, насколько уязвимы окажутся страны в случае очередного кризиса.

Как писал OBOZREVATEL, курс доллара может резко обвалиться после десятилетнего периода роста. При этом действующая монетарная политика, возможно, будет трансформироваться.

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