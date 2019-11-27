Как будут продавать землю в Украине: "слуги народа" выдвинули новую идею

Депутаты Верховной Рады партии "Слуга народа" представили поправки к законопроекту об отмене моратория на рынок земли в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". В частности, поправки касаются семилетнего ограничения на перепродажу земли в Украине.

"Если ограничить перепродажу земли на семь лет – а именно такой минимальный срок договора аренды, – я считаю, что приобретать землю будут только те, кто собирается на ней работать. И мы не создадим институт рантье, который потом будет диктовать условия нашим аграриям", – заявил автор данной поправки к законопроекту о рынке земли, депутат Николай Тищенко.

При этом нардеп предложил также предусмотреть декларирование происхождения средств для покупки земли. Как пояснил депутат от "Слуги народа" Павел Халимон, речь идет о переведении платежей за покупку земли в безналичную форму.

По его мнению, объем концентрации земли в законопроекте не следует изменять, поскольку слишком низкие требования к концентрации повлекут за собой теневые схемы. Также он утверждает, что считает более целесообразным вместо ограничений перепродажи установить налоговые ставки, которые сделали бы перепродажу экономически невыгодной.

"В Украине НДФЛ составляет 18%, военный сбор – 1,5%. Если человек захочет провести отчуждение земли на протяжении первых трех лет, то я считаю справедливым заплатить в таком случае НДФЛ и военный сбор. Таким образом мы избегаем манипуляций и спекуляций. Если же новый владелец захочет перепродать землю в течение 3-5 лет после ее покупки, следовало бы установить ставку общего налога в 9%, после пяти лет – 5%", – заявил он.

Поправку, которая ограничивает экономическое обоснование для перепродажи земли, предложил также нардеп из "Слуги народа" Вадим Струневич, который предложил ограничить первичную сдачу в аренду земельного участка после его приобретения. "Участок должен быть приобретен для дальнейшей обработки аграриями", – подчеркнул он.

В свою очередь, депутат от провластного большинства Анатолий Остапенко указал на необходимость законодательного ограничения смены статуса земель сельхозназначения, о чем он указал в своих поправках к законопроекту.

"Земля должна использоваться исключительно в целевом назначении. Мы должны закрыть в законе вопрос смены целевого назначения земли. Земля – для аграриев, а не для застройщиков", – заявил Остапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал