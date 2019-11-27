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29 ноября • обновлено в 12:10
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Как будут продавать землю в Украине: "слуги народа" выдвинули новую идею

3.4т
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Депутаты Верховной Рады партии "Слуга народа" представили поправки к законопроекту об отмене моратория на рынок земли в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". В частности, поправки касаются семилетнего ограничения на перепродажу земли в Украине.

Как будут продавать землю в Украине: "слуги народа" выдвинули новую идею

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"Если ограничить перепродажу земли на семь лет – а именно такой минимальный срок договора аренды, – я считаю, что приобретать землю будут только те, кто собирается на ней работать. И мы не создадим институт рантье, который потом будет диктовать условия нашим аграриям", – заявил автор данной поправки к законопроекту о рынке земли, депутат Николай Тищенко.

При этом нардеп предложил также предусмотреть декларирование происхождения средств для покупки земли. Как пояснил депутат от "Слуги народа" Павел Халимон, речь идет о переведении платежей за покупку земли в безналичную форму.

По его мнению, объем концентрации земли в законопроекте не следует изменять, поскольку слишком низкие требования к концентрации повлекут за собой теневые схемы. Также он утверждает, что считает более целесообразным вместо ограничений перепродажи установить налоговые ставки, которые сделали бы перепродажу экономически невыгодной.

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"В Украине НДФЛ составляет 18%, военный сбор – 1,5%. Если человек захочет провести отчуждение земли на протяжении первых трех лет, то я считаю справедливым заплатить в таком случае НДФЛ и военный сбор. Таким образом мы избегаем манипуляций и спекуляций. Если же новый владелец захочет перепродать землю в течение 3-5 лет после ее покупки, следовало бы установить ставку общего налога в 9%, после пяти лет – 5%", – заявил он.

Поправку, которая ограничивает экономическое обоснование для перепродажи земли, предложил также нардеп из "Слуги народа" Вадим Струневич, который предложил ограничить первичную сдачу в аренду земельного участка после его приобретения. "Участок должен быть приобретен для дальнейшей обработки аграриями", – подчеркнул он.

В свою очередь, депутат от провластного большинства Анатолий Остапенко указал на необходимость законодательного ограничения смены статуса земель сельхозназначения, о чем он указал в своих поправках к законопроекту.

"Земля должна использоваться исключительно в целевом назначении. Мы должны закрыть в законе вопрос смены целевого назначения земли. Земля – для аграриев, а не для застройщиков", – заявил Остапенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
При тотальной коррупции, которая сейчас в Украине, продавать землю нельзя.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Ого-го, тепер і ресторатор коля став експердом у питаннях землекористування та економіки сільського господарства. Добре що поліція захистила його від посягань одної milf"и, інакше все навантаження лягло б на "дівчинку"- мандель, хоча в запасі ще є рома-гвалтівник, адже він розпочинав кар"єру десь у полі.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Свинопасы а в школе не пробовали учиться?)))
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