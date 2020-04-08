Кабмин утвердил Совет экономического развития: чем он будет заниматься

Кабинет министров на заседании в среду, 8 апреля, утвердил Совет экономического развития Украины, в состав которого должны войти чиновники и представители экспертной среды.

"Предлагается утвердить Совет по вопросам экономического развития Украины в составе согласно приложению и утвердить положение о Совете", – сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

За соответствующее решение проголосовали все члены правительства.

"Поддержали создание Совета по вопросам экономического развития Украины, который объединит усилия государственной власти и экспертной среды. В экономический совет под моим председательством войдут ведущие специалисты и ученые. Задачей этого органа будет наработки механизмов решения проблемных вопросов в сфере экономики и создания благоприятных условий для ее развития", – прокомментировал создание органа премьер-министр Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль

Пока неизвестно, кто войдет в состав совета и какие конкретные функции он будет выполнять. Однако премьер отметил, что в правительстве уже разработали сопроводительную документацию для деятельности этого совета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль заявил, что карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса COVID-19, скорее всего, продлят после 24 апреля до начала мая.

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