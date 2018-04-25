Новые санкции: Кабмин решил перекрыть пути для РФ

Кабинет министров предлагает запретить транзит и перевозки по территории Украины суднам России и плавсредствам владельцев, зарегистрированных в РФ. Запрет также распространится для суден других государств, которые заходят в закрытые порты оккупированного Крыма.

Правительство решило передать соответствующее предложение на рассмотрение СНБО во время своего заседания сегодня, 25 апреля, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры. Таким образом правительство намерено избежать возможных террористических угроз.

"Мы не допустим в территориальных водах Украины, на наших внутренних водных путях судов государства-агрессора. Они представляют реальную террористическую угрозу объектам критической инфраструктуры. Также запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, пренебрегающего законами Украины и международным правом", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Отмечается, что после вступления в силу соответствующего решения СНБО Министерство иностранных дел проинформирует о нем компетентные органы ЕС, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мероприятий (санкций).