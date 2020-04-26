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26 апреля • обновлено в 17:41
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Из-за закрытия маленьких магазинов украинцы штурмуют гипермаркеты: появились фото

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В связи с закрытием небольших непродовольственных магазинов на время карантина из-за эпидемии коронавируса, украинцы толпами посещают большие гипермаркеты.

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Фото скоплений людей в гипермаркете "Епицентр" опубликовал в Facebook координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Люди не придерживаются дистанции

Люди не придерживаются дистанции

"Свежие иллюстрации "эффективности" решения о запрете работать маленьким непродовольственным магазинам (с соблюдением всех мер безопасности), при разрешении работать большим гипермаркетам", – написал он.

По мнению Гетмана, такие непродуманные запреты приводят к скоплению людей в помещениях из-за ограниченности открытых торговых точек, к искусственному искажению конкуренции, банкротству малого бизнеса и массовым увольнениям сотрудников малых предприятий.

Из-за закрытия маленьких магазинов украинцы штурмуют гипермаркеты: появились фото

Facebook Олега Гетмана

Из-за закрытия маленьких магазинов украинцы штурмуют гипермаркеты: появились фото

Facebook Олега Гетмана

Ранее OBOZREVATEL писал, как украинский бизнес выживает на карантине.

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Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус карантин
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ох обоз
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Внаукраине Потриот, Так в или на ? Принципиальный вопрос )
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Весна Королева
Весна Королева
Хавать надо
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Вот хде рассадник короны Дб.бл.
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