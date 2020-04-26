Из-за закрытия маленьких магазинов украинцы штурмуют гипермаркеты: появились фото

В связи с закрытием небольших непродовольственных магазинов на время карантина из-за эпидемии коронавируса, украинцы толпами посещают большие гипермаркеты.

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Фото скоплений людей в гипермаркете "Епицентр" опубликовал в Facebook координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман (чтобы посмотреть их, доскролльте до конца страницы).

Люди не придерживаются дистанции

"Свежие иллюстрации "эффективности" решения о запрете работать маленьким непродовольственным магазинам (с соблюдением всех мер безопасности), при разрешении работать большим гипермаркетам", – написал он.

По мнению Гетмана, такие непродуманные запреты приводят к скоплению людей в помещениях из-за ограниченности открытых торговых точек, к искусственному искажению конкуренции, банкротству малого бизнеса и массовым увольнениям сотрудников малых предприятий.

Facebook Олега Гетмана

Facebook Олега Гетмана

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