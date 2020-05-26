Иностранные инвесторы согласились на снижение "зеленых" тарифов – совместное заявление

Иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, заявили премьер-министру Украины Денису Шмыгалю о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать Меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ. Об этом говорится в письме инвесторов к премьер-министру Украины.

"Мы понимаем, что украинский энергетический рынок находится в кризисном состоянии, и мы готовы поддержать Вас в стабилизации финансовой ситуации путем добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, обеспечивая тем самым постепенный и успешный переход к системе аукционов и уменьшения нестабильного финансового положения государственного предприятия "гарантированный покупатель", – отмечается в письме инвесторов.

Они также выразили надежду на достижение компромисса и подписания Меморандума взаимопонимания между правительством и инвесторами в ближайшее время.

"Мы надеемся на достижение компромисса и подписания Меморандума о взаимопонимании, который бы поддерживал права инвесторов и предусматривал шаги для достижения всесторонней реформы рынка электроэнергии", – отмечается в письме.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и Меморандум почти готов к подписанию.

В то же время представители Американо-украинского делового совета заявили, что подписание Меморандума между правительством и инвесторами в сектор "зеленой" энергетики будет способствовать восстановлению инвестиционного имиджа Украины.

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