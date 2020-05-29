Импорт из России – правильное решение – Дубинский

Возобновление импорта электроэнергии из России было правильным решением, он позволял балансировать энергосистему. Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Когда господин Герус, а я считаю, что это правильное было решение, открывал импорт электроэнергии из других стран, я не говорю из России, там из Беларуси был импорт, - он же был нужен для чего? Для того чтобы перетоками балансировать перепады мощности в сети, закрывая дефицит и покрывая его", - сказал Дубинский.

Он также заверил, что Украина потребляет российский газ, хотя и не импортирует его напрямую из РФ, а покупает у Словакии.

"Газ мы какой потребляем в Украине? Из Российской Федерации? Конечно, из Российской Федерации. Только продают нам его по словацким документам, выводя деньги сразу на словацкий оффшор. Хотя мы понимаем, что это российский газ, нет в Словакии газа никакого… Газ можно из России покупать, со страны-агрессора, электроэнергию и уголь – нельзя. Дизель можно покупать прямо по прямой трубе от Роснефти? Можно, потому что никому не мешает", - сказал Дубинский.

Напомним, благодаря "поправке Геруса" с 1 октября 2019 года был возобновлен импорт электроэнергии из России. Первым и крупнейшим импортёром стала компания близка Игорю Коломойскому "Юнайтед Энерджи".

Импорт привел к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности стали ограничиваться мощности украинских энергопредприятий, в результате чего энергокомпании и шахты понесли убытки, а энергоотрасль оказалась в глубоком кризисе.

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