H&M в Украине: названа дата открытия первого магазина

Крупнейший европейский ритейлер H&M (Hennes&Mauritz) откроет свой первый магазин в Украине уже в августе.

"Мы счастливы наконец-то открыть в Украине наш первый магазин… Также мы очень гордимся новыми сотрудниками! Нам удалось собрать идеальную команду для украинского рынка", – заявил генеральный директор H&M в Украине Доминик Фантачино, передает "НВ Бизнес".

В частности, магазин будет открыт в Киеве в торговом центре Lavina Mall. Его площадь составит 2,9 тыс. кв. м.

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Магазин предложит непосредственно одежду бренда, а также товары для дома H&M Home.

Напомним, что шведская компания H&M сейчас управляет сетью из 47 онлайн-платформ и более 4,7 тыс. магазинов на 69 международных рынках, включая франчайзинговые. Количество сотрудников составляет более 171 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее еще один популярный шведский бренд IKEA официально объявил о начале выхода на рынок Украины.