Хищение в одесской мэрии: Труханову и Ко вернули 90 млн

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов по решению суда вернуло 92,3 млн грн компании, которая фигурирует в деле о хищении средств в Одесской мэрии.

Об этом сообщили на сайте Агентства, не уточняя, о каком деле идет речь.

"В марте 2018... Национальному агентству были переданы в управление денежные средства в сумме 185 млн грн. В то же время, Апелляционным судом города Киева был отменен арест на часть указанных денежных средств", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что суд снял арест, владельцу вернули "средства в сумме около 100 млн грн и начисленные по ним проценты".

При этом, не указано, в каком деле были арестованы средства и кому они принадлежат.

Но издание "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что речь идет о деньгах, которые арестовывали по делу мэра Одессы Геннадия Труханова - 92,3 млн грн.

Владелец - это ООО "Девелопмент Элит", которое, по версии следствия, продал мэрии здание в два раза дороже. Директор предприятия, как и Труханов и еще шесть фигурантов дела, пока подозреваемые в присвоении бюджетных средств.

Агентство добавляет, что, согласно законодательству, сохранило стоимость активов "путем размещения на депозитном счете в "Ощадбанке" под проценты, равные учетной ставке Национального банка Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2017 года у Труханова провели обыски. Следственные действия проводились в рамках расследования двух уголовных производств.

14 февраля мэра Одессы задержали в аэропорту "Борисполь" после прибытия из Варшавы, после чего его передали НАБУ. На следующий день Соломенский районный суд отпустил Труханова под личное обязательство.

1 июня САП и НАБУ завершили расследование в отношении Труханова и сотрудников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.