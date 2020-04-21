В Украине пытались отмыть 14,8 млрд гривен с начала 2020 года – Госфинмониторинг

В Украине в первом квартале 2020 года обнаружили финансовых операций, которые могут быть связанны с отмыванием денег, на 14,8 млрд гривен.

Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, которая подвела итоги своей работы за первый квартал 2020 года.

За этот период ведомство подготовило 239 материалов и передало в правоохранительные органы. Таким образом речь идет о преступлениях на сумму в 14,8 млрд гривен.

Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний – таких материалов было 47 на общую сумму 161,4 млн гривен.

Госфинмониторинг dt.ua

В соответствии с законодательством Украины, Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет меры, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, в течение I квартала 2020 года Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 18 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле следователи ГБР задержали подполковника СБУ и его сообщника, которые перевозили на оккупированную территорию Донецкой области наличные.

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