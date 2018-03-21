Госдеп анонсировал новые санкции, связанные с Россией

США могут наложить санкции на иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Ее заявление опубликовано на официальном сайте.

"Фирмы, работающие в секторе экспорта российской энергии, могут, если они задействованы в такого рода бизнесе, подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - подтвердила она.

По ее словам, США выступают категорические против проекта "Северный поток-2".

"Мы считаем, что он подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", - подчеркнула Нойерт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее российские СМИ сообщили, что россияне в 2020 году не смогут обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2".