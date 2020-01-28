Гончарук решил изменить правила начисления налога с зарплаты

Кабинет министров Украины хочет заставить взимать единый социальный взнос с предприятий и предпринимателей, использующих труд осужденных.

Об этом свидетельствует законопроект №2790 "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Инициатором соответствующей инициативы является премьер-министр Алексей Гончарук, свидетельствует официальный сайт парламента.

В частности, сумма ЕСВ в размере 22% будет начисляться от суммы заработной платы осужденных к ограничению или лишению свободы для:

предприятий, учреждений и организаций, других юридических лиц, независимо от форм собственности, вида деятельности и хозяйствования;

физических лиц – предпринимателей, использующих труд осужденных к ограничению или лишению свободы.

Единый социальный взнос – страховой взнос, сбор которого осуществляется в системе общеобязательного государственного страхования в обязательном порядке и на регулярной основе.

ЕСВ начисляют ежемесячно по ставке 22% от минимальной заработной платы и платят поквартально.

Минимальный страховой взнос с 1 января 2020 года составил 1039,06 грн в месяц, или 3117,18 грн за квартал. Это на 121 грн и 423 грн больше, чем в 2019 году.

Инициатором соответствующей инициативы является премьер-министр Алексей Гончарук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что в случае роста экономики в Украине военный сбор с доходов снимут.

В Украине ежегодно средние зарплаты увеличиваются примерно на 20%. Рост зависит от многих факторов: конкуренции на рынке, инфляции, роста экономики, доходов предприятий. И если сейчас украинцы зарабатывают около 11 тыс. грн, то в июле 2020-го эта цифра может увеличиться до 12,8 тыс.

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