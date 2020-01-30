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30 января • обновлено в 23:52
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Экономия – полмиллиарда в месяц: Гончарук отчитался о борьбе с нелегальными АЗС

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Борьба с незаконными автозаправочными станциями в Украине помогла снизить цену на дизельное топливо и бензин на 2 гривни.

Об успешных результатах в четверг, 30 января, отчитался в Тelegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

По его данным, за два месяца официальные продажи горючего увеличились на 6%. "Ежедневные расходы украинцев на горючее уменьшились на 16,5 миллионов гривень, или на 511 млн гривень в месяц", – добавил премьер.

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Гончарук отчитался о борьбе с нелегальными АЗС

Гончарук отчитался о борьбе с нелегальными АЗС

5 канал

Гончарук написал, что за все время борьбы с незаконными АЗС их было ликвидировано по всей стране около 4 000.

"Часть закрыли, другая часть – получили лицензии на официальную работу. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской объемы продажи горючего увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской – на 14%", – рассказал премьер.

При этом он отметил, что правоохранители знают все пути нелегального попадания топлива на рынок. "Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней не получится", – предупредил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
бензин
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Червоний Данило
Червоний Данило
а теперь рассказываю как на само делал обстоят дела. после того как ЗЕ дал указание снизить стоимость топлива, топливо упало. Вроде все довольны. НО, спустя 2-3 недели постепенно, я начал замечать что бензин на заправках начали недоливать. А именно на заправках ОККО в Одессе. Про другие города не знаю. До понижения цен, на 20л 95-го бензина Puls, я проезжал 160км(по городу), то сейчас почти 130км. Та даже на самом индикаторе уровня бензина, видно что после заливки 20л, уровень показывает ниже чем раньше был. Гончарук, вы можете внепланово проверить заправки в Одессе (или по всей стране) на недолив и на качество бензина??? Ну не могут автозаправки взять и просто снизить цену на 2грн себе в ущерб! Они явно за счет чего то это сделали. Или кол-ва или качества топлива! Сегодня залил 20л на Socar. Индикатор показал больше чем на ОККО! Сбросил одометр, проверим что покажет километраж!
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