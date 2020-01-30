Экономия – полмиллиарда в месяц: Гончарук отчитался о борьбе с нелегальными АЗС

Борьба с незаконными автозаправочными станциями в Украине помогла снизить цену на дизельное топливо и бензин на 2 гривни.

Об успешных результатах в четверг, 30 января, отчитался в Тelegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

По его данным, за два месяца официальные продажи горючего увеличились на 6%. "Ежедневные расходы украинцев на горючее уменьшились на 16,5 миллионов гривень, или на 511 млн гривень в месяц", – добавил премьер.

Гончарук отчитался о борьбе с нелегальными АЗС 5 канал

Гончарук написал, что за все время борьбы с незаконными АЗС их было ликвидировано по всей стране около 4 000.

"Часть закрыли, другая часть – получили лицензии на официальную работу. В отдельных областях, например, в Луганской и Николаевской объемы продажи горючего увеличились на 15%. Еще в трех: Винницкой, Днепропетровской и Черкасской – на 14%", – рассказал премьер.

При этом он отметил, что правоохранители знают все пути нелегального попадания топлива на рынок. "Мы видим все изменения на рынке, поэтому закрыть АЗС на одной улице и открыть на соседней не получится", – предупредил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Владимир Зеленский в декабре встретился с владельцами автозаправочных станций и призвал их снизить цены на бензин и дизельное топливо из-за резкого укрепления курса гривни. В итоге в считанные дни цены существенно упали.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям или будут закрыты.

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