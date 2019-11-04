"А где повышение социалки?" Нардеп забил тревогу из-за госбюджета-2020

В проекте государственного бюджета на 2020 год, который 3 ноября был утвержден Кабинетом министров Украины, социальная составляющая осталась на очень низком уровне.

Такие предварительные выводы озвучил в эфире ObozTV народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он уточнил, что пока не видел госбюджета-2020 в полном объеме, но обсуждал документ с некоторыми министрами.

"Из того, что я уже знаю – слышал вчера (3 ноября. – Ред.) на заседании Кабмина и общался с некоторыми министрами – социальная составляющая как была на очень низком уровне, так скорее всего и останется. В таком виде, конечно, я за этот бюджет голосовать не буду", – предупредил Гончаренко.

Политик напомнил, что в команде Владимира Зеленского говорили о зарплатах учителям в $4000, но, судя по всему, не собираются повышать оплату педагогам даже на запланированные ранее 20-70%.

"Действительно, $4000 – это вообще было что-то очень странное. Но хоть какое-то повышение должно быть. Есть постановление правительства от июля 2019 года, которое предусматривает повышение зарплат в образовательной сфере на 20-70%. Постановление действующее, оно не было отменено новым правительством. Но при этом не выполняется", – подчеркнул он.

"Когда я после первого чтения задавал этот вопрос в Раде Гончаруку, он говорил, мол, дождитесь, у нас не было времени, а ко второму чтению вы увидите… И что мы увидели? Ничего не изменилось", – рассказал нардеп.

Гончаренко обратил внимание, что речь идет не только об учителях.

"Воспитатели детских садов получают зарплату на уровне техничек. Прожиточный минимум – 2000 грн. Минимальная пенсия фактически не повышается первые полгода, и только после этого идет какое-то повышение. Конечно, это неприемлемый бюджет", – уточнил он.

По его мнению, Кабмин не хочет выделять деньги на повышение социальных стандартов.

"Они говорят, что нет денег… Да, могу согласиться, что денег мало. Но они же нашли деньги на повышение расходов Офиса президента, на все эти НАБУ и другие правоохранительные органы. Почему они не могут выделить хотя бы какие-то деньги, пусть не в полном объеме, на повышение социальных стандартов? Потому что просто не хотят", – подытожил Гончаренко.

Как писал OBOZREVATEL, официально Кабмин представит проект бюджета во вторник, 5 ноября, в 11:00 часов утра. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, бюджет впервые будет "без повышения налогов и с сокращением дефицита".

В документе, принятом Верховной Радой в первом чтении, заложены доходы на уровне 1,79 трлн гривен, а расходы – 1,17 трлн гривен.

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