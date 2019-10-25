Главным коррупционным ведомством Украины руководил чиновник без образования: вскрылись шокирующие факты о ГАСК

Как успешно годами возглавлять одно из самых коррупционных ведомств страны – Государственную архитектурно-строительную инспекцию и вместо ответственности стать экспертом без образования.

Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Предпоследний руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (последнего не берем в расчет – он проработал там около полугода) выпускник среднего профессионального технического училища №32 работников речного и морского флота Киева Алексей Витальевич Кудрявцев.

Этому человеку удалось практически немыслимое – со средне-специальным образованием плавсостава речфлота стать главным судьбоносным вершителем всех застройщиков – возглавить Государственную инспекцию архитектурно-строительного контроля. Хотя при этом и пришлось использовать поддельный диплом о строительном образовании университета Молдовы.

С 2014-го по 12 декабря 2018 года мореходное среднее техническое образование позволило ему получить должность председателя ГАСК при правительстве Яценюка и, удачно лавируя на политических волнах, остаться при правительстве Гройсмана. Под видом "реформ и децентрализации" Кудрявцев выстроил систему сборов средств от застройщиков за внесение записей в так называемый реестр ГАСК.

Реестр документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ и свидетельствующих о принятии в эксплуатацию законченных строительством объектов, сведений о возвращении на доработку, отказе в выдаче, отмене и аннулировании указанных документов.

Но если матросский нрав позволял Кудрявцеву странным образом через четыре года своего руководства рассказывать, что "коррупция в системе ГАСК есть, но мы делаем все, чтобы ее преодолеть", то уже поддельный диплом загнал его корабль на рифы.

Но сегодня безработный мультимиллионер конвертирует полученные коррупционные средства в пиар и с определенным успехом пытается вернуться на "строительный трон", найдя новых рулевых. Ведь речь идет о 3 миллиардах гривен в год.

Этими рулевыми стали министр развития общин и территорий (бывший Минрегионстрой) Алена Бабак и заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

17 октября Верховная Рада проголосовала за проект закона № 1081 об усовершенствовании порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и введения единой электронной системы, которым Реестр ГАСК превращается в Строительный Реестр Минрегиона.

Поняв, откуда дует ветер, Алексей Кудрявцев быстро начал в своих интервью на телеканалах активно рассказывать о необходимости ликвидации Госархстройинспекции в том функционале, который существует сейчас, и о положительных реформах Елены Шуляк. Ведь с таким опытом управления Реестром он точно понимает, что ему надо теперь не возвращаться в ГАСК, а занять министерский пост профильного заместителя по надзору за новым Реестром.

Видимо, именно наличие в ГАСК печально известного Реестра, генерировавшего все теневые доходы, не позволяло Кудрявцеву осуществить до сих пор коренные реформы системы госархстройконтроля.

Учитывая, что значительная часть правительства путь к министерским постам проложила через работу офиса эффективного регулирования BRDO, ждем появления в офисе BRDO эксперта Кудрявцева.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram