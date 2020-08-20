МоваЯзык

Топ-темы:

Глава Минфина пояснил, за что уволил главного таможенника Украины

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Экономика
3,7 т.
Сергей Марченко пояснил, за что уволил главного таможенника Украины

Сергей Марченко пояснил, за что уволил главного таможенника Украины.

Временного главу Государственной таможенной службы Игоря Муратова уволили из-за проволочек с реформами ведомства, в частности в сфере перехода к работе в формате единого юрлица.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщил "Интерфакс-Украина".

"По моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни – Андрея Павловского. Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", – сказал Марченко .

Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениям в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В то же время Марченко отметил, что в последнее время Гостаможслужба медлила с выполнением поручений Минфина.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешней сложный период это недопустимо", – сказал глава Минфина.

"В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года. Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Марченко заявил, что руководители таможенной и фискальной служб Украины будут освобождены, если не увеличат плановые поступления в государственный бюджет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

УкраинаУкраинская таможняГосударственная таможенная служба УкраиныСергей Марченко (чиновник)
Поделиться в Facebook
  2. Экономика