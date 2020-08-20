Глава Минфина пояснил, за что уволил главного таможенника Украины

Временного главу Государственной таможенной службы Игоря Муратова уволили из-за проволочек с реформами ведомства, в частности в сфере перехода к работе в формате единого юрлица.

Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщил "Интерфакс-Украина".

"По моей инициативе правительство назначило нового временного руководителя таможни – Андрея Павловского. Причина этого кадрового решения в том, что реформа таможни должна двигаться дальше, она не ограничивается только выполнением плановых показателей наполнения бюджета", – сказал Марченко .

Он отметил, что с июня таможня начала выполнять план по поступлениям в госбюджет, догоняя отставание в начале года. В то же время Марченко отметил, что в последнее время Гостаможслужба медлила с выполнением поручений Минфина.

"К сожалению, в последнее время участились случаи проволочек с выполнением поручений Министерства финансов по дальнейшему воплощению плана действий по реформированию таможни. В нынешней сложный период это недопустимо", – сказал глава Минфина.

"В частности, имело место постоянное промедление в вопросе подготовки и перехода Гостаможслужбы к функционированию по модели единого юридического лица, являющегося ключевым направлением реформы до конца этого года. Кроме того, мы все чаще слышали от бизнеса об отсутствии какой-либо реакции со стороны Гостаможслужбы на те проблемы, с которыми бизнес ежедневно сталкивается на таможне. Именно поэтому было принято решение осуществить кадровую ротацию", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Марченко заявил, что руководители таможенной и фискальной служб Украины будут освобождены, если не увеличат плановые поступления в государственный бюджет.

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